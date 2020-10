El gesto antideportivo que ha indignado al mundo del fútbol sala

Este sábado se disputó un partido amistoso entre dos equipos de Zaragoza del fútbol sala femenino. Concretamente un duelo que enfrentaba al Sala Zaragoza, de Primera División y al Fútbol Emotion Zaragoza, de Segunda División.

Al comienzo del partido, tras el pitido inicial, las jugadoras del Fútbol Emotion Zaragoza se pararon a modo de protesta por la falta de protocolos anti Covid-19 de cara al inicio de liga. Lejos de unirse y apoyar el gesto, la plantilla del Sala Zaragoza aprovechó el momento y metieron un gol, acto antideportivo en el fútbol sala femenino que está revolucionando las redes sociales. Desde la cuenta de Twitter del club Sala Zaragoza, calificaron la oportunidad de anotar ese primer tanto de “despiste general” por parte de sus rivales.

DÍA DE PARTIDO | 🏟️ 1\' GOOOL DE AITANA tras un despiste general que dejó paradas a la gran mayoría de jugadoras. pic.twitter.com/nDtc22idXF — Sala Zaragoza (@SalaZaragoza) October 17, 2020

Patricia González Mota, futbolísticamente conocida como ‘Peque’ y una de las mejores jugadoras españolas de fútbol sala femenino, ha empezado un movimiento en el que llama a que "si no hay test, yo juego con mascarilla". Con esta iniciativa #SinTestNoHayFutsal pretende poner la salud por delante de todo y espera que el resto de jugadoras y equipos se unan a la causa.

Pues creo que ya es hora de mostar la unión... ayer se inició sin saberlo un GRAN movimiento! Si no hay test YO JUEGO CON MASCARILLA!! Todas a una 💪💪💪 la salud por delante...! #SinTestNoHayFutsal #SinTestYoJuegoMascarilla #TodasAUna — # PeQue # (@pgmota7) October 18, 2020

Además, Andrea Pegueroles, jugadora del Fútbol Emotion Zaragoza, explicaba en redes sociales lo ocurrido en el partido del sábado adjuntando el vídeo en el que se ve claramente la acción antideportiva del equipo contrario, que terminó con el gol de Aitana a favor del Sala Zaragoza. Tanto que fue el primero de los tres que les encajaron en un encuentro protagonizado por la polémica y el malestar.

Aunque ningún protocolo obligue a realizar test o jugar con mascarilla, debemos ser todos responsables y aprovechar las medidas que se nos proponen para garantizar la salud, algo que no ha realizado ni comparte nuestro rival. #reivindicación@AJFSFemenino @ADSala10 pic.twitter.com/P440exzlVK — Andrea Pegueroles (@Apegue10) October 17, 2020

El Sala Zaragoza consiguió así su tercer Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza consecutivo, con la cuarta victoria en los cuatro partidos amistosos que ha jugado el conjunto de Luis Ángel Corredera. Doblete de Paola en la segunda parte sentenció un partido que terminó con un resultado de 3 -1, con el gol a última hora de Noe Reyes, que no sirvió para aliviar el amargo sabor de boca de las del Fútbol Emotion Zaragoza.

El fútbol no profesional cada vez se siente más desamparado ante la mala situación de la que están siendo testigos en medio de esta pandemia global por Covid-19. La RFEF prometió a primeros del mes de octubre nada menos que 200.000 test a todo el fútbol no profesional, en el que entra el fútbol sala femenino, y, según jugadores, miembros y directivos de los equipos afectados, no han llegado. Es tal la situación de desamparo que sienten que incluso hay jugadoras aseguran que están pagando de su bolsillo los tests.