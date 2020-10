El Real Betis - Real Sociedad estuvo cargado de polémica. Un gol de los béticos, anulado por un dudoso fuera de juego, y un posible penalti hicieron saltar todas las alarmas. Sergio Canales, centrocampista del Betis y ex de la Real, fue muy contundente sobre el VAR tras el partido.

No suelo hablar de decisiones arbitrales ni de decisiones de Var, pero esta vez quiero hacer una reflexión que me sale del alma y con todo el respeto: en primer lugar enhorabuena a la Real Sociedad por su victoria de ayer con total merecimiento. Fueron mejores y punto. (Sigue) — Sergio Canales (@SergioCanales) October 19, 2020

"No suelo hablar de decisiones arbitrales ni de decisiones de VAR, pero esta vez quiero hacer una reflexión que me sale del alma y con todo el respeto: en primer lugar enhorabuena a la Real Sociedad por su victoria de ayer con total merecimiento. Fueron mejores y punto", comienza a explicar en Twitter.

"El Betis sabe ganar y perder. Por otra parte, echo de menos que un responsable del VAR nos explicara, los criterios respecto a jugadas concretas que aún no entendemos. No es solo por el día de ayer", concluye. Canales jugó 59' y mostró su enfado desde la grada el resto del partido.

Pellegrini: "La Real fue mejor en el segundo tiempo"

Para Pellegrini, los vascos "han sido justos vencedores" y acordarse de las acciones polémicas con 0-1 significaría hacer "conjeturas hablar de un nuevo partido de haber subido al marcador el 1-1 de Sanabria -gol anulado por fuera de juego-", pero eludió "entrar en polémica, el VAR y los árbitros sabrán lo que hacen".

"Ya di una visión objetiva tras el partido ante el Real Madrid. Uno está metido en el campo y no ve las imágenes que ellos manejan para decidir. No sacamos nada centrándonos en el VAR. Repito lo que dije la otra vez y mejor no tocar estos temas", añadió el técnico santiaguino en sus declaraciones tras el partido.