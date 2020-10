"Zidane va a tener problemas que no ha tenido hasta ahora", Antonio Romero señala el punto flaco del Madrid

El Real Madrid no pudo remontar a un recién ascendido Cádiz gracias a un gol del 'Choco' Lozano en el 16'. La 'Barra Libre' de SER Deportivos analizó las cuestiones clave en la derrota de los de Zidane.

Antonio Romero: "Zidane tiene su parte de responsabilidad porque es el entrenador. El Real Madrid podía haber rotado para jugar con un equipo recién ascendido como el Cádiz. Lo del otro día fue una falta de actitud y profesionalidad del equipo. Pero hay jugadores que no están ni para echar una mano en partidos de medio pelo".

"Si queréis sacar la conclusión es que Zidane se tiene que ir, me niego. Creo que se equivocó en el once titular, pero fue un problemas de actitud de los futbolistas. Me da la sensación de que Zidane va a tener problemas que no ha tenido hasta ahora: si el Madrid no puede rotar contra el Cádiz en Valdebebas, apaga y vámonos".

"Si lo que queréis utilizar para 'matar' a Zidane es lo de Jovic y lo de James... James lleva tres años de vacaciones del Real Madrid. Si os pensáis que la solución es que Solari vuelva al banquillo, es un error gravísimo".

"Zidane ha pedido dos cosas, Pogba y Mbappe, y no han podido ser. Bastante hace Zidane. Otro en su lugar y con el poder que tiene, hubiera salido a una rueda de prensa y les hubiese puesto a caldo por no traer lo que él quería".

Miguel Martín Talavera: "Zidane es el responsable porque confía en Benzema. El 'minino' reconvertido en killer, hace mucho que no es killer... Si Zidane le da a él la responsabilidad, será su culpa".

"Zidane hace lo mismo con todos los jugadores que no le caen bien. Los aparte. Bale ha hecho campeón de Europa al Madrid y en la temporada pasada lo mandó a la grada".

Antón Meana: "Zidane tiene que dar un paso adelante: tiene que hacer mejor a futbolistas que con él no son mejores. A Marcelo y a Isco no los ha recuperado, siguen apartados desde Solari. El Madrid no juega bien: sufre contra el Levante, sufre contra el Valladolid... hay que pedirle responsabilidades a Zidane".