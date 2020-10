Fernando Simón, sobre la importancia de acatar las medidas sanitarias: "La gente está cerca del agotamiento"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que "la estabilidad que estábamos viendo en las útlimas semanas parece que tienen un repunte". El director del CCAES, en la rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad de todos los lunes, ha valorado las cifras del coronavirus de este fin de semana en España donde la pandemia sigue creciendo y se ha registrado un aumento de 37.889 contagios, de las cuales 3.750 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas. Ante este "repunte" del que alerta Simón también ha avisado que "es esperable que en invierno, si no tenemos mucho cuidado, puedan volver a subir las incidencias acumuladas".



Simón ha vuelto a reiterar la importancia que tiene seguir las recomendaciones sanitarias: "Estamos todos muy cansados, la población ha estado muchos meses con muchas medias que impiden una vida normal en algunos casos con impacto en el sector económico. Estamos cansados. Imponer medidas más duras es fácil que cueste mucho implementarlas, por eso ahora para evitar esto, la aplicación a titulo individual de esas medidas puede evitar que se tengan que aplicar. Es cierto que ponerte la mascarilla con tus amigos no es lo más agradable del mundo pero es lo que puede evitar que se implementen medidas más drásticas que vayan a afectar mucho más a nuestra vida. La gente está cerca del agotamiento". "La edad media de los fallecidos es de 86 años cuando en marzo y abril era de 83 años. Eso quiere decir que una gran parte de nuestros mayores están mejor protegidos, también que nuestros mayores más frágiles fallecieron en el periodo anterior", ha continuado.



Sobre la fecha de la futura vacuna contra el coronavirus, Simón ha señalado que "en enero podemos tener resultados para una valoración progresiva de las vacunas". Asimismo, ante la preocupación por el cierre de la hostelería, el director del CCAES ha explicado que no todos los interiores son "de alto riesgo". "La transmisión en interiores es mucho más fácil, hay más probabilidad de supervivencia del virus, de cercanía de las personas, en algunos casos hay transmisión por aerosoles pero eso no quiere decir que todos los interiores sean de alto riesgo. Si se mantiene la ventilación, si todo el mundo usa mascarillas, en según qué lugares –si todo se hace bien– se puede reducir enormemente ese riesgo y por tanto no todos los interiores se tengan que cerrar", ha añadido.

Respecto a la situación de la Comunidad de Madrid, el epidemiólogo ha recordado que la incidencia en la Comunidad de Madrid es de 439 casos por cada 100.000 habitantes. "El impacto de las medidas que se han ido tomando ha sido beneficioso, yo creo que el impacto es claro. Tenemos que ver como evoluciona de aquí en adelante, porque aquí no se ha terminado. Pese a que la evolución es relativamente buena, son incidencias muy altas. Aunque algunas medidas se vayan reduciendo en los próximos días, muchas otras se tendrán que mantener durante un tiempo más largo", ha explicado. "Madrid tiene claro que se tienen que tomar medidas hasta llegar a los niveles adecuados. La propuesta ahora mismo es no extender el estado de alarma, entiendo que el confinamiento perimetral caerá", ha apuntado Simón. En este sentido, Fernando Simón ha destacado que hay varias comunidades que sin llegar a los 3 requisitos del Ministerio de sanidad "están haciendo acciones contundentes".



La incidencia acumulada en los últimos 14 días en España es de 312 casos por cada 100.000 habitantes. Son cifras que nos ponen en situación similar a la de otro países europeos como Francia, Reino Unido. En Países Bajos, Bélgica, nos superan en incidencia acumulada.

La letalidad se sigue manteniendo muy baja, alrededor del 1%. Se ha reducido un 3,5% cuando en el periodo álgido de la pandemia llegamos a estar en un 12%.

El grupo con mayor incidencia, que ha tenido un mayor incremento, son los jóvenes de entre 15 y 19 años. También se observa en grupos de 20 a 29 años (...) también se observa un incremento en los mayores de 80 años, y en concreto de 90 años.

En España no estamos evolucionando todo lo bien que nos gustaría: seguimos manteniendo una incidencia muy alta, 312 casos por 100.000 habitantes.

Estamos en una fase en la que podríamos estar en la fase de ascenso como estamos viendo en Europa.

El objetivo es no tener que llegar al confinamiento, ese es el objetivo.

Ceuta ahora mismo es uno de los territorios con muy malos indicadores. Han presentado una propuesta de acciones que se está debatiendo y esta noche se valorará.

Ahora mismo hay comunidades que no están en una situación muy favorable. Hay algunas como Cataluña que sin llegar a los 3 requisitos del Ministerio de Sanidad están haciendo acciones contundentes. Navarra, también.

Hablar de 500 casos por 100.000 habitantes es ya una situación realmente mala. Una localidad muy pequeña no tiene el mismo impacto que ciudades grandes. Hay que valorarlo con cuidado.

En la mesa están siempre todas las medidas y si se considera que hay riesgo hay que tomar las medias, iba a decir que sin que nos tiemble la mano, pero nos tiembla igual.

No creo que haya nadie en España que no entienda que la movilidad entre comunidades con diferente experiencia de transmisión es un riesgo.