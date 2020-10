Alberto Rodríguez anuncia que no acudirá al Supremo y obliga al juez a pedir el suplicatorio al Congreso

El secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado este lunes que no acudirá mañana a su declaración como imputado en el Tribunal Supremo. El diputado de la formación morada está acusado por la Fiscalía de agredir a un agente de Policía Nacional en una protesta contra la LOMCE en 2014 en La Laguna y fuerza al Supremo a pedir un suplicatorio para interrogarle, algo que también tendrá que votar el PSOE en la cámara baja.

El diputado de Unidas Podemos ha asegurado este lunes que "desde el respeto a los procesos judiciales establecidos no me acojo al ofrecimiento del instructor. En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir”.

Ahora será el juez Antonio del Moral el que decida si pide un suplicatorio para poder interrogarle y, en su caso, juzgarle. En ese caso la cámara baja tendría dos meses para tramitarlo y, previo paso por una comisión, el pleno tendrá que votarlo, incluido el PSOE.

Supuesta agresión a un Policía

La causa fue instruida por un juzgado de San Cristóbal de La Laguna pero viajó al Tribunal Supremo por el aforamiento de Rodríguez, diputado del Congreso. En ese proceso la Fiscalía había llegado a pedir un año de cárcel para él de cara al juicio oral pero ahora el procedimiento empieza de cero bajo la batuta de Antonio del Moral.

El parlamentario de Unidas Podemos está acusado de participar en unos disturbios con agentes de Policía Nacional en La Laguna en 2014 en el transcurso de una protesta multitudinaria contra la LOMCE coincidiendo con una visita del entonces ministro José Ignacio Wert a la inauguración de una catedral. La multitud allí agolpada, según la Fiscalía, comenzó a arremeter contra la Policía lanzando piedras, botellas de agua y tomates.

Rodríguez tras declarar ante el Tribunal Supremo en 2018 / Alberto Pozas

Fue durante el enfrentamiento cuando, siempre según la versión de la Fiscalía, cuando Rodríguez "propinó una patada al policía, quien sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días, durante los que no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales".

Segunda causa similar

El parlamentario de Unidas Podemos ha sido llevado por segunda vez ante el Tribunal Supremo acusado de hechos similares. El magistrado Luciano Varela decidió en junio de 2018 archivar por prescripción la causa en la que se investigaba si Rodríguez había increpado a agentes de la Policía Local en el 'cuadrilátero' de La Laguna en la Navidad del año 2006. Según dijo entonces el juez con el apoyo de la Fiscalía, "con indiferencia de que le sean atribuibles los hechos denunciados, la responsabilidad penal se habría extinguido".