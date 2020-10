Osama Vinladen: "Mi hermano se llama Sadam Huseín y querían ponerle George Bush al tercer hijo, pero fue niña"

Osama Vinladen Jiménez López, internacional con Perú en las categorías inferiores, ha fichado esta semana por el Unión Comercio, equipo de la Segunda División del país. Su peculiar nombre ha causado impacto durante estos días, como ya había pasado cuando fue convocado por primera vez con la selección sub-15. Por ello, el equipo del QTJ ha querido aclarar qué razones llevaron sus padres a llamarlo de esa manera.

"Cuando tumbó las torres gemelas, el nombre se puso en fama"



"Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña"



"Cuando Osama Bin Laden tumba las torres gemelas estaba de moda el número y yo nací el 7 de octubre de 2002", decía Osama. Sin embargo, confirmó que no hay nadie más en todo el país con ese nombre. Si esto ya parece sorprendente, el futbolista también ha hablado de sus hermanos: "Mi hermano se llama Sadam Hussein y mi padre Quero Poner George Bush al tercer hijo, pero fué una niña". Osama afirmaba: "Me gusta mi nombre. Me parece normal Porque ya estoy acostumbrado. Pienso en cambiármelo a los 18 años pero ahora ya estoy tranquilo".

Osama, a pesar de ser joven, ya es padre y cuando le preguntaban sobre el nombre de su hijo decía esto: "Se llama Santiago pero mi padre quería que le pusiera George Bush". Según el mismo Osama, su padre está satisfecho con el nombre que le puso: "Creo que se siente identificación, creo que le gusta a mi padre".