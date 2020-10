"Será Torrente 6 y el PP hace el papel de...": Rufián revienta Twitter con su versión de la moción de Vox

Los grupos parlamentarios han anticipado este martes la soledad en la que quedará Vox en la defensa de su moción de censura, que no obtendrá previsiblemente ningún apoyo, aunque el PP sigue sin revelar si se abstendrá o la rechazará y también si intervendrá en el debate su presidente, Pablo Casado. Ninguno de los portavoces que ha intervenido este martes en las ruedas de prensa organizadas en el Congreso con motivo de la Junta de Portavoces ha expresado su apoyo a la formación de Santiago Abascal de cara a la moción de censura contra Pedro Sánchez que se debate mañana y se votará el jueves.

El bloque de la derecha

"Ni nos preocupa ni nos ocupa y no es nuestra prioridad", ha zanjado la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, sobre esa moción que, ha reseñado, "no tiene ningún viso de salir adelante". Una iniciativa que para el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, es "inoportuna e irresponsable", e impedirá que se lleve a cabo la sesión de control, en su opinión más efectiva para hacer oposición y pedir explicaciones al Ejecutivo. "El Gobierno Frankenstein va a salir más fuerte", ha lamentado Bal, que ha augurado que el debate será bronco y fomentará además la crispación.

ERC y la película 'Torrente'

Esa opinión la comparte el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que augura un debate "salvaje", en el que se verán cosas que nunca han sucedido hasta ahora. "Será el estreno de 'Torrente 6'", ha ironizado el portavoz del grupo republicano, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un ataque a los populares. El líder independentista ha sostenido que la moción de Vox no es más que "una OPA hostil" hacia Pablo Casado, y lo que representa el PP que, en opinión de Rufián, no es más que "el compañero de Torrente, no se si era Cuco o cómo se llamaban el resto de personajes en la saga".

Unidas Podemos y Más País

Su opinión de que la mejor estrategia habría sido la de aislar a Vox, sin que ningún otro grupo interviniese en el debate, no ha sido bien acogida por Unidas Podemos, cuyo portavoz, Pablo Echenique, ha apostado por confrontar el discurso de Vox, que considera "extremadamente peligroso para la democracia". Ha augurado además que mañana y pasado se librará una "batalla campal en la plaza de Colón", en referencia a lo que considera una disputa entre las tres formaciones de la derecha -Vox, PP y Cs- que se unieron en una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la plaza de Colón en febrero de 2019. "Los vamos a ver votar distinto pero decir lo mismo", ha augurado Echenique.

Para Errejón, la moción de censura "es una fantochada" que sólo va a servir para "obligar a retratarse al PP" y por ello cree "muy preocupante" que la iniciativa de Vox haya "desatado un gran debate" en el seno de ese partido.

EH Bildu, por su parte, ha planteado que los partidos "democráticos" del Congreso hagan un frente común contra Vox para que no sea el partido de Santiago Abascal "el que marque la agenda y ponga en cuestión derechos fundamentales superados", en línea a lo que ha hecho ya el Parlamento vasco.

El BNG, que también se posicionará en contra, ha lamentado que el debate servirá para "dar mayor difusión a una ideología de odio" y para posiciones contrarias a "los derechos democráticos", ha dicho su diputado Néstor Rego.

Por su parte, el diputado de Compromís Joan Baldovi ha considerado que la actitud correcta de todos los grupos mañana será "aislar a la ultraderecha", por lo que será "interesante" ver qué hace partidos que han legitimado a la formación de Abascal al gobernar con ellos en comunidades autónomas y municipios. Así, ha confiado en que el PP "reflexione y empiece a aislar a la extrema derecha" ya que este es el "momento adecuado para desmarcarse de una ultra derecha que viene a provocar, soltar palabra gruesas y cuestionar el funcionamiento del estado democrático y autonómico".

La postura de Vox

Vox, por su parte, ha cargado este martes contra el Partido Popular por los "titubeos" en la moción de censura, acusándole de no liderar la oposición y ser "simplemente un partido contemplativo".

Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que sus 52 diputados acudirán el próximo jueves a la votación de su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como a su juicio marca la "correcta" interpretación del reglamento del Congreso, aunque durante el resto del debate ocuparán solo el 50 % de sus escaños.