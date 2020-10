Mesut Özil ha estallado. El jugador alemán acusa al Arsenal de "deslealtad" después de que le dejasen fuera de la lista de la Premier, por lo que no podrá jugar con los 'gunners' hasta enero de 2021 y solo podrá hacerlo con el equipo sub-21.

El futbolista de 32 años acaba este verano contrato con el Arsenal y en un comunicado en redes sociales, Özil ha acusado al club de no mostrarle la lealtad que él sí tuvo en 2018 al renovar su contrato. El jugador explicado que seguirá peleando para que su octava temporada en el Arsenal no acabe de esta manera.

"Estoy muy decepcionado con no haber entrado en la lista de la Premier League. Acabo de descubrir que la lealtad es muy difícil de conseguir hoy en día. Siempre he intentado ser positivo y pensar que quizás tendría una opción para jugar. Por eso me he mantenido en silencio", explicó Özil.

El germano lleva sin jugar con el Arsenal desde marzo y esta temporada aún no ha entrado en una sola convocatoria con los Gunners. "Antes del parón por el coronavirus estaba muy contento con la evolución del equipo con Mikel Arteta e incluso diría que mis actuaciones estaban a un buen nivel", dijo Özil.

"Pero las cosas cambiaron y no me han permitido jugar más. ¿Qué más puedo decir? Londres sigue siendo mi hogar y siento que aún tengo una gran conexión con los aficionados", apuntó el alemán.