Muere un voluntario que participaba en los ensayos de la vacuna de Oxford contra el coronavirus en Brasil

La autoridad de salud brasileña, Anvisa, ha afirmado este miércoles que un voluntario del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha fallecido, pero han añadido que el ensayo continuará a pesar del fallecimiento de este voluntario.

Oxford confirmó el plan de continuar con las pruebas, diciendo en un comunicado que después de una evaluación cuidadosa "no ha habido preocupaciones sobre la seguridad del ensayo clínico". El periódico brasileño O Globo informó que el voluntario había recibido un placebo y no la vacuna de prueba, citando fuentes no identificadas.

Anvisa no proporcionó más detalles, citando la confidencialidad médica de los involucrados en los ensayos. Por su parte, AstraZeneca ha declinado hacer comentarios de inmediato. La Universidad Federal de Sao Paulo, que está ayudando a coordinar los ensayos clínicos de fase 3 en Brasil, ha afirmado que el voluntario era brasileño sin revelar dónde vivía la persona.

Brasil tiene el segundo brote más letal de coronavirus, con más de 154.000 muertos por COVID-19, después de Estados Unidos. Tiene el tercer mayor número de casos, con más de 5,2 millones de infectados, después de Estados Unidos e India.