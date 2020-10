"Lo que dice me entra por aquí y me sale por aquí": la réplica de la CUP a Abascal al hablar de "renegados"

Uno de los momentos más tensos tras el receso en el Congreso durante la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez se ha vivido en la intervención y la réplica de la CUP al candidato de la ultraderecha, Santiago Abascal. Albert Botran, portavoz la CUP, ha acusado al líder de Vox de presentar la moción de censura con los mismos argumentos con los que Tejero dio el golpe de Estado el 23-F. Unas ideas que, según Botran, son el germen del fascismo y que, según el portavoz de la formación independentista catalana, han calado en otros sectores como por ejemplo en los sindicatos policiales, en la política de Defensa, en el Gobierno o en la Casa Real, y que ayudan a que afloren los comportamientos racistas y violentos. Botran ha terminado su turno de palabra en catalán: "¡Los herederos del 39 no pasarán!", ha gritado desde la tribuna, aunque su mensaje contrario a la moción de censura de Vox no se ha quedado ahí.

Durante su réplica al candidato, Botran ha asegurado que no ofende quien quiere, sino quien puede y ha acusado a Abascal de sembrar un discurso de odio que tiene reflejo en acciones violentas. "Es cierto que no ofende quien quiere sino quien puede… llamar renegado a alguien que nunca se ha sentido español… ¿De qué he renegado? Nunca he sido español ni quiero serlo. Lo que me dice usted me entra por aquí y me sale por aquí. Lo que tiene mucha guasa es que lo diga después de ponerse la piel de corderito y decir que se les deshumaniza al hablar de ustedes. Luego viene aquí y suelta esto. A mí me es igual, a mi me gusta que haya mostrado ahora su auténtica cara. Es lo que le he dicho yo. Lo suyo es el odio al diferente. En eso ha basado el argumentario de la moción de censura. Se ha metido con todo lo que considera distinto a usted usando expresiones asquerosas tales como estercolero multicultural, ideología de género… su discurso genera odio. A mí las palabras no me afectan, pero el problema de los discursos de odio es que generan violencia y agresiones, y esto sí que nos debería preocupar”, ha replicado el diputado independentista.

Abascal y su réplica a EH Bildu

La tensión de su réplica a la CUP se ha visto superada por la réplica que el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha dado a Mertxe Aizpurua, que ha representado a EH Bildu en el debate de la moción. Al discurso de Aizpurua, Santiago Abascal ha respondido con una enumeración de todas las víctimas de la banda terrorista.

Un listado que ha empezado con los nombres de Miguel Pardines y Melitón Manzanas, mientras que todos los diputados de la formación de ultraderecha estaban de pie en su escaño.