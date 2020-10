La encendida correción de Oramas a Abascal: así ha tumbado el discurso de Vox en menos de dos minutos

El debate de la moción de censura de Vox ha vuelto a rescatar el debate sobre la inmigración en España. El candidato de esta moción de censura, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "cómplice" de las mafias que trafican con humanos durante su discurso en la tribuna del Congreso de los Diputados.

De hecho, el candidato de Vox ha afirmado que las políticas del Gobierno de coalición que quiere tumbar con su moción de censura generan un efecto llamada al aprobarse medidas como el Ingreso Mínimo Vital. Abascal ha acusado al Gobierno de generar "inseguridad, pobreza y conflicto", además de hacer "responsable" al Gobierno de todos los fallecimientos de migrantes en las aguas del Mediterráneo.

También ha pedido Vox que el presidente del Gobierno "expulse de manera inmediata a los inmigrantes que entren en suelo español de manera ilegal" y deporte a aquellos "que cometan delitos graves" y a los que "han convertido el delito leve en su forma de vida".

La encendida respuesta de Ana Oramas

Ya en la sesión de la tarde del debate de la moción de censura han participado los partidos del grupo mixto, entre los que ha participado Ana Oramas, de Coalición Canaria, quien se ha mostrado muy indignada con las palabras que ha dedicado Abascal a los inmigrantes durante sus intervenciones.

"Ayer durmieron en el suelo de un muelle 1.300 seres humanos, entre ellos niños y mujeres. La inmigración es un drama humano. Fui de las primeras personas que con un gobierno socialista en 2006 resolví cómo se tenía que atacar el drama de la inmigración y el tema de Canarias con la frontera sur de Europa", comenzaba Oramas.

📹 VÍDEO | Ana Oramas (Coalición Canaria): “Ayer durmieron en el suelo de un muelle 1.300 seres humanos. La inmigración es un drama humano. Ustedes dicen que vienen a contaminar, es mentira, se les hace PCR cuando llegan. Vienen huyendo de la miseria” #MocionDeCensura pic.twitter.com/M52BaoGxPH — Cadena SER (@La_SER) October 21, 2020

Oramas critica a Abascal: "Usted ha montado un teatro"

La diputada canaria ha hecho énfasis en desmentir algunas de las afirmaciones de Abascal, como que los migrantes propagan el COVID-19 por España. "Usted hoy ha montado un teatro. Ustedes dicen que (los inmigrantes) vienen a contaminar. Es mentira. Se les hace PCR cuando llegan", ha dicho.

También ha querido criticar la repetida frase de que los migrantes quitan el trabajo a los españoles: "Ustedes dicen que vienen a quitarnos nuestro trabajo. Es mentira. Esa gente no viene a Canarias, Esa gente viene a Europa huyendo de la miseria", ha zanjado Oramas.

"Si viniera más al Congreso..."

Durante su breve intervención Oramas ha tenido tiempo para mandar un último recado a Vox y a Abascal, a quien ha pedido que visite más el Gobierno y preste más atención a las iniciativas parlamentarias.

"Si viniera más al Congreso y estuviera en las iniciativas parlamentarias vería que esta diputada lleva desde el mes de febrero exigiéndolo", ha dicho.

"Este modelo no es el nuestro"

Para cerrar su discurso en el Congreso la diputada de Coalición Canaria ha asestado un último golpe a los de ultraderecha criticando sus valores:

"Eso no nos implica que nosotros apoyemos que se pregunte a la gente otra vez en este país en qué sitio nació, en qué dios cree y a quién ama. Ese modelo de sociedad no es el nuestro. El de la tolerancia. El de la tolerancia. como la tengo yo con usted y con el respecto que le tengo a su fuerza política, pero a la que nunca apoyaré y que no deseo que gobierne este país", ha zanjado Oramas.