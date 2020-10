Sandra Golpe revela que fue víctima de una agresión sexual hace 20 años

La periodista Sandra Golpe ha reconocido que fue víctima de una agresión sexual hace ya 20 años. Todo ello durante el II Foro de las Mujeres Extraordinarias de Onda Cero celebrado el pasado sábado en el Trui Teatre de Palma de Mallorca, en el que la directora y presentadora de A3 Noticias 1 ha sorprendido a los asistentes con un duro testimonio: "Hacía un turno de cierre en la televisión y llegaba a mi casa a la 1.30 de la mañana".

Tras entrar en el portal de su edificio, la periodista se dirigió al ascensor como otras tantas noches. Sin embargo, y antes de acceder al mismo, se encontró con un hombre de mediana edad que había entrado en el portal gracias a que la puerta que había abierto no llegó a cerrarse del todo. En ese momento, Sandra Golpe pensó que se trataba de un vecino: "Pensé que era un vecino porque, como estaba trabajando todo el día, no conocía a todos los vecinos".

"Tuve una sensación rara"

Por esa misma razón, la periodista decidió saludarle y darle las buenas noches. Sin embargo, no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de un hombre que, según cuenta Sandra Golpe, debía ser un abuelo joven: "Tuve una sensación rara". Sin embargo, la presentadora decidió no darle más importancia porque era la una y media de la madrugada.

Cuando llegó el ascensor e intentó entrar al interior del mismo, la presentadora de los informativos de Antena 3 fue empujada por el hombre: "Me tiró al suelo, me ató al suelo, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. Tuve la suerte de que en ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció".

"Después de valorarlo mucho fui a trabajar libremente. Me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma"

Cuando el agresor abandonó el portal, la periodista subió como pudo hasta casa. Allí se encontró con sus compañeros de piso, quienes la llevaron a la policía científica primero y al hospital más tarde. A pesar de esta experiencia traumática, la presentadora decidió ir a trabajar: "Después de valorarlo mucho fui a trabajar libremente. Pero me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma. Me pasé un año volviendo a casa en taxi".

Una vez allí, la periodista le comentó a su jefa todo lo ocurrido y le pidió un cambio de turno para no tener que volver a sufrir algo semejante. Sin embargo, su jefa le dijo que ya había hecho los turnos de los próximos tres meses y se desentendió de la agresión sexual: "No le dio más importancia, y esto me pasó con una mujer. Con el paso de los años he pensado que para llegar a ese puesto igual tuvo que aparcar la sensibilidad".