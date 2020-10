Mónica, la jóven que se ha viralizado por su irresponsabilidad: "Salgo de fiesta y no me he contagiado"

En plena segunda ola de la pandemia del COVID-19 y cuando el ocio nocturno se encuentra en el punto de mira para las administraciones públicas, Mónica, una joven de 21 años, ha explicado durante una entrevista en 'Cuatro al día' que no cumple las medidas de contención y sale todos los fines de semana.

Además, se ha justificado asegurando que no entiende por qué los jóvenes no tienen derecho a divertirse, un hecho que ha indignado a los usuarios de Twitter, que pronto han viralizado la noticia.

Reivindica la fiesta como un derecho



La joven, procedente de Talavera de la Reina, ha admitido que el virus no le da ningún miedo y que prescinde del uso de la mascarilla cuando se reune con sus amistades y realizan botellones. "Yo salgo de fiesta todos los días y, si no me he contagiado ya, es que ya no lo voy a pillar" ha explicado en el programa de Cuatro.

La justificación de Mónica se basa en que los aeropuertos y bares siguen abiertos, y que el riesgo a cogerlo es "el riesgo que los jóvenes tenemos que correr", porque como ha reivindicado "nosotros tenemos derecho a divertirnos también". La talaverana ha explicado que llega Halloween y los jovenes tienen derecho a disfrutar "todo lo que no hemos podido este verano".

No le preocupa contagiar a sus abuelos

El presentador del programa, Joaquin Prat, ha intentado instar a la joven a tomar conciencia del problema con la cifra de contagios, que ya supera los tres millones, y la ha alentado a ser responsable, porque como la joven ha comentado, vive con sus dos abuelos. "Tienes toda la vida para salir de fiesta" le ha comentado el presentador, aunque para Mónica no es una preocupación: "Mi hermano ya tuvo COVID y mi abuela no se contagió".

El mensaje que ha mandado esta joven pronto se ha viralizado en Twitter, donde cientos de usuarios han criticado su actitud, y varios jóvenes se han desmarcado de esta idea que han calificado de indignante por no representar a su generación.

Que alguien le diga a Mónica, que si por casualidad se contagia no vaya al hospital a ocupar una cama y a saturar urgencias, que si su derecho es divertirse, el derecho de los que nos estamos cuidando es tener prioridad en la sanidad antes que ella. https://t.co/XSQRgLlZsS — Lau (@shul_evolution) October 24, 2020

No sabia yo que habíamos escogido a Mónica como representante de todos los jóvenes de España https://t.co/waBNKGBbDA — Wanderer (@JellyfishLover_) October 24, 2020