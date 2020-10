"Cuando me destinaron a la UCI-Covid, pensé en salir corriendo": El amargo relato de una enfermera

Los meses de la pandemia fueron muy duros para los profesionales sanitarios que se expusieron al virus en hospitales y residencias con equipos muy mermados. Desde primera línea de batalla, se enfrentaron a interminables horas de trabajo y un colapso sanitario que devastó su entereza física y moral.

La segunda oleada de coronavirus ya está presente y muchos sanitarios llevan semanas alertando de lo que se viene. Ni las condiciones laborales parecen mejorar, ni el refuerzo de las plantillas se hace realidad por el momento. La última sanitaria en expresar su malestar ha sido una enfermera de Urgencias, que relata el estrés y la ansiedad vivida al pensar que podían destinarla a la unidad UCI para tratar a pacientes graves a causa del COVID-19.

"Cuando me dijeron que tenía que subir a la UVI porque faltaba una enfermera lo primero que pensé fue en salir corriendo, tenía ganas de llorar y no quería volver a verme en la situación que viví en los meses que estuve en UVI", expresa en una publicación de Instagram.

A pesar de que ya conocía la situación de marzo, esta enfermera asegura que "estaba súper perdida". "Revivir todo otra vez, ponerme delante de un respirador, de un intubado... eso me da mucho respeto", continúa diciendo. "Pensaba que no iba a acordarme de nada, ya que cuando en mayo me devolvieron a mi servicio juré olvidar esa experiencia que tan mal me había hecho pasarlo y pensaba que había olvidado todo lo que aprendí esos meses, pero para nada fue así", detalla.

La sanitaria explica que se sintió orgullosa "de no entrar en ataque de pánico" y recordar más de lo que creía, aunque confiesa que la UCI-Covid estaba mejor montada que la se montó en la primera ola. "No os imagináis la ansiedad que te entra cuando te llevan a un servicio así de especial como es una unidad de críticos y sabes que no controlas lo que te gustaría. Y ahora aquí estoy sentada delante de mis apuntes de la oposición empollándome respiradores y modos ventilatorios".

"Ni eres una cagada, ni una dramática"

Los compañeros de profesión no han tardado en aparecer para dejar cientos de comentarios de apoyo en su publicación. Muchos comparten su experiencia y miedo, y le dedican comentarios de lo más reparadores. "Ni eres una cagada, ni eres una dramática... Ante todo, eres persona y como tal, tienes tus miedos e inseguridades. Y quien no en esta situación. Sé de lo que estás hablando... Te deseo lo mejor y mucha fuerza. Aunque sé que a estas alturas ya quedan menos", responde una sanitaria.

"Yo tuve alguna compañera a la que mandaron a trabajar a la UVI y se quedó en la puerta llorando, incapaz de entrar", expresa otra usuaria. "Dejando a un lado el plus de ansiedad que conlleva la pandemia, para las enfermeras que nos ha tocado danzar de un lado a otro, es tan estresante, tiene un campo de trabajo tan amplísimo.... espero que en generaciones futuras se reconozca y la enfermería se especialice", comenta otra enfermera.