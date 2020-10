Las novedades del estado de alarma: toque de queda nocturno y permitido prohibir desplazamientos a comunidades

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario un nuevo estado de alarma para toda España con la intención de prolongarlo durante seis meses, hasta abril. Según fuentes del Ejecutivo, algunos ministros quieren ampliar el estado de alarma hasta la primavera para no tener que ir reiteradamente al Congreso. Aunque de momento, el decreto estará en vigor durante 15 días.

Entre las novedades de este estado de alarma, el nuevo decreto ampara el toque de queda nocturno desde las 23:00 horas hasta las 06:00 en todo el país, con margen a las autonomías para adelantarlo o atrasarlo una hora. Asimismo, se permite a las autoridades autonómicas restringir las reuniones sociales o familiares y prohibir los viajes a otras comunidades, salvo por motivos justificados. Se permite también la limitación de seis personas en reuniones sociales o familiares.

Toque de queda

Se prohíbe la circulación de las personas desde las 23.00 a las 6.00 y solo se podrá circular en esas horas por motivos justificados como: regresar al domicilio, cuidado de mayores, acudir a centros sanitarios y provisión de medicamentos, o motivos laborales.

Las autoridades autonómicas podrán modular los horarios, adelantando o retrasando el toque de queda para que entre en vigor a las 22.00 o 00.00 horas, hasta las 7.00 o 5.00 horas. Se aplicará en todo el país, a excepción de las Islas Canarias debido a la buena evolución epidemiológica.

Movilidad

Las comunidades autónomas podrán limitar la entrada y salida de todo el territorio, así como aplicar confinamientos perimetrales por áreas. Aunque se podrá salir del lugar confinado por motivos justificados como: cuidado de mayores, asistencia a centros sanitarios, educativos o trabajo.

Si bien, se recomienda a la ciudadanía que limiten los contactos y eviten desplazamientos innecesarios para frenar las posibilidades de contagios y transmisión del virus.

Reuniones

Asimismo, las autoridades regionales podrán limitar el número de personas a 6 en las reuniones sociales o familiares, salvo convivientes. Esta medida ya está en vigor en buena parte del territorio nacional.

"No hay confinamiento general en este estado de alarma, pero cuanto más nos quedemos en casa y menos salgamos, más protegeremos a nuestros seres queridos. A menos contactos, menos posibilidad tendrá el virus de contagiar. Por tanto, quedémonos en casa", ha subrayado el presidente del Gobierno.

Niveles de alerta

Este estado de alarma no será tan duro como el de marzo al no establecer el confinamiento domiciliario. No obstante, recoge una serie de medidas que se fijaron en el Consejo Interterritorial con unos criterios comunes en coherencia con el plan de respuesta temprana de transmisión del virus. Las medidas se aplicarán según los cuatro niveles de riesgo en cada territorio: bajo, medio, alto o extremo.

En el nivel bajo se fijan unas medidas para los territorios que tengan una incidencia de menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. El nivel de riesgo medio sitúa una incidencia por encima de 25 casos, entre 150 y superiores por cada 100.000 habitantes se considera riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos, se considera riesgo extremo.

En cada nivel de alerta se proponen unas medidas más o menos estrictas a instaurar en la unidad territorial evaluada, especialmente las referidas a medidas de distanciamiento y medidas de higiene y prevención. Esta propuesta de actuaciones sigue criterios técnicos y toma como indicadores la evaluación del nivel de transmisión, la evaluación de capacidad de diagnóstico precoz de casos, el nivel de gravedad, el control de transmisión y el estado de los centros sociosanitarios.