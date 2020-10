"No hay pandemia, la gente está muriendo por las vacunas": la reacción de una negacionista al rechazar una PCR

Los contagios por coronavirus están aumentando a un ritmo vertiginoso tanto en España como en el resto de países del mundo. La segunda oleada azota con fuerza y los profesionales sanitarios cada vez están más desbordados por la presión hospitalaria y la saturación de la atención primaria. En este contexto, los rastreadores tienen una tarea fundamental a la hora de detectar los casos de forma precoz, pero en ocasiones también tienen que lidiar con personas que no quieren realizarse una PCR o incluso niegan la existencia del virus.

En esta ocasión, las redes han enfurecido por la mala educación de una mujer, que además de negacionista y antivacunas, acusaba a una rastreadora de inventarse la pandemia para privar de libertades a los ciudadanos y arruinar el país. "No hay ninguna pandemia, la gente está muriendo por las vacunas. Dejad de vacunar y asesinar a la gente, a mí no me llaméis más para PCR ni leches", contestaba una mujer, negándose a que le realizaran una prueba a su hijo.

Una pediatra no daba crédito a la situación y acabó colgando el audio de la llamada telefónica en sus redes sociales. "La gente jaleando la mala educación de la mujer es lo más triste de todo. Aparte de que se crean que es un invento. Qué pena todo", expresaba la sanitaria en Twitter, como respuesta a los usuarios que aplaudían las malas formas de la mujer.

En el audio se escucha a una profesional llamando desde el punto PCR de El Prat para transmitir la petición del Club de Fútbol La Terlenka de que todos los jugadores se hicieran una prueba del COVID-19 al haber tenido positivos en la plantilla. "Mi hijo se encuentra bien y no ha pedido hacerse ninguna PCR", espetaba la progenitora alterada.

"Hacen las PCR para seguir confinando a la gente"

Después de que la sanitaria explicara el motivo de la PCR, la madre vuelve a negarse a que su hijo se haga la prueba, pese a que hace unos días estuvo en el equipo de fútbol. "No lo vamos a hacer porque nos encontramos bien y todo esto de las PCR las están haciendo para incrementar más las cifras y seguir confinando a la gente. Y mi hijo no se va a someter a eso", insistía.

Ante tal desconcierto, la rastreadora trataba de explicar que hay personas asintomáticas que pueden contagiar al resto de sus contactos y argumentaba que el hijo tiene 17 años, y es "suficientemente autónomo para tomar decisiones". El enfado de la madre iba en aumento y llegaba a culpar a los médicos y a los medios de comunicación de mentir e inventarse la pandemia como pretexto para poder confinar a la gente.

"Ya te digo yo que no se la hace porque no quiere hacérsela. No estamos contagiando a nadie porque somos gente sana. Estáis mintiendo tanto los médicos como los medios de comunicación y no somos tontos", atacaba la mujer, que concluía de esta forma: "Ni yo ni mi hijo se la va hacer. Gracias a vosotros estamos confinados y arruinando España".

La indignación de los usuarios

Los usuarios de las redes sociales han estallado al escuchar el audio y atónitos por las declaraciones de la mujer se asomaban a Twitter para mostrar su indignación. "Esta señora y su hijo tendrían que tener una invitación para visitar muchos hogares, hospitales, etc. Es la mejor cura se ve lo que no existe así en realidad aumentada y sin gafas", escribía una usuaria.

El cabreo iba más allá y muchos dedicaban comentarios como este: "Que asco, de verdad. Vaya educación, más bien, falta de educación. Deberían firmar un papel diciendo que si enferman, que no quieren recibir tratamiento y que se quedan en su casa. Por gentuza así, así nos va...".

Y sobre todo los sanitarios plasmaban en la red social su frustración al no comprender cómo puede haber negacionistas de la pandemia con la situación tan dura que hemos vivido estos meses. "Es muy frustrante soportar éste tipo de comportamiento, que es el predominante, ya que todos estamos muy alterados y cansados de todo. A esto le sumas la carga de trabajo durante la pandemia y es el verdadero cóctel Molotov", describía un sanitario.

Que asco, de verdad. Vaya educación, más bien, falta de educación. Deberían firmar un papel diciendo que si enferman, que no quieren recibir tratamiento y que se quedan en su casa.

