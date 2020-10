Así ha sido el espectáculo con drones más grande de la historia: 3.051 naves para un asombroso récord Guinness

La compañía tecnológica china Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co ha establecido recientemente un nuevo récord mundial en lo que al mundo de los drones y el espectáculo se refiere. A pesar de que los primeros esbozos de este tipo de naves no tripuladas se desarrollaron durante la Primera Guerra Mundial, no ha sido hasta hace bien poco cuando se ha democratizado su uso en nuestra sociedad.

Esto ha llevado a muchas empresas a investigar nuevos usos para esta tecnología cada día más presente en nuestra sociedad. A día de hoy ayudan en tareas de rescate y trabajan como repartidores. Pero no solo eso. También se han convertido imprescindibles en el mundo del entretenimiento. No solo en las series y las películas que consumimos, en las que sus planos acaban resultando claves para el devenir de las mismas, sino también en espectáculos.

Los espectáculos con drones desplazan a los fuegos artificiales tradicionales: esta ha sido la experiencia de Shanghái

Durante estos últimos años, los drones han comenzado a robarle terreno a los fuegos artificiales hasta el punto de convertirse en una alternativa "silenciosa" a los mismos. Tanto es así que la ciudad de Shanghái decidía sustituir los tradicionales fuegos artificiales con los que daban la bienvenida al año nuevo por drones. Y el resultado, tal y como demostraron las imágenes compartidas por las autoridades locales, fue espectacular.

Gracias a la gran acogida de este tipo de eventos, los espectáculos son cada vez más grandes y espectaculares. Tanto es así que varias empresas de todo el mundo trabajan a destajo para adelantar a la competencia y crear el más grande de todos ellos. Un récord mundial, recogido en el Guinness World Record, que desde hace apenas unos días ya tiene un nuevo dueño. Se trata de la empresa china Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, quien ha realizado un espectáculo con 3.051 drones.

Nuevo récord mundial: un espectáculo con 3.051 drones

De esta manera, el equipo chino pulverizaba el récord establecido por uno ruso que presentaba un espectáculo con 2.200 drones. A pesar de que fue suficiente para superar el récord logrado por Intel en 2018, no ha podido hacer nada para competir contra la compañía china. Tras lanzar los distintos drones al aire, los responsables del evento comenzaron a realizar todo tipo de figuras con las naves no tripuladas.

Como si de la armada Imperial de Star Wars se tratara, los miles de drones comenzaron a volar sobre el cielo de la ciudad de Zhuhai (China) para un evento sin precedentes. En cuestión de segundos, y después de que cada nave llegara a su posición inicial, estas comenzaron a moverse para establecer distintas figuras en el cielo. Desde un cubo gigante o el planeta Tierra hasta una serie de satélites girando sobre el mismo. En definitiva, un espectáculo que nos demuestra que hay vida más allá de los fuegos artificiales.