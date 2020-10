Simón: "Si la incidencia sigue creciendo es posible que en noviembre estemos en una situación crítica en UCI"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha comunicado más de 52.000 nuevos casos de coronavirus, lo que significa un nuevo récord de contagios en un fin de semana [El peor dato desde el inicio de la pandemia: 279 fallecimientos y 52.188 nuevos contagios]. Simón, en una rueda de prensa posterior a la entrada en vigor del estado de alarma en esta segunda ola (anunciada este domingo por el Gobierno), ha destacado que la evolución en España "es mala" y habla de "espejismo" respecto a la estabilización que sufrió nuestro país en pasadas semanas. "La evolución está siendo ascendente y es muy probable que si no se consigue implementar las medidas que se están proponiendo esta transmisión e incidencia sigue incrementándose rápidamente en las próximas semanas", ha explicado. Si la incidencia sigue creciendo durante las próximas dos semanas, Simón ha asegurado que "es muy posible que a mediados de noviembre estemos en una situación muy crítica para la UCI y para la hospitalización general".

Sobre el estado de alarma, Simón ha destacado que "tener que renovarlo permanentemente es un esfuerzo increíble para los servicios de sanidad pública", además de que requiere "una discusión política muy importante que puede minar la confianza en las actividades que se están mencionando". Respecto a la vacuna, el director del CCAES ve "muy difícil" que una vacuna llegue antes de finales de año aunque "probablemente sea a principios del año que viene y en los primeros meses". "Cuando se pueda disponer de ellas (vacunas) en esas fechas, va a ser progresiva, con lo cual primero habrá que vacunar a unos grupos prioritarios. Si todo va bien, no podremos vacunar a grandes grupos poblacionales hasta la primavera del año que viene". Además, ha subrayado hay que "conseguir que nuestros grupos vulnerables estén bien protegidos": "Ese es el objetivo".

Preguntado sobre un posible confinamiento como en marzo, Simón ha asegurado que "todos somos conscientes de que el confinamiento domiciliario de todo el mundo es lo que más eficacia tiene y ha quedado demostrado en experiencias previas pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con el impacto secundario en otras actividades que puede tener y desde luego no es nada bueno. Es una de las medidas que hay que evitar".

Ante la llegada del puente de los Santos, Fernando Simón ha comentado que "debemos ser muy sensatos todos". "Las tradiciones son importantes, nos ayudan a mantener nuestras raices, pero dificilmente podemos tener tradiciones sociales si no tenemos sociedad en la que vivir. Es una exageración pero mi recomendación es que si no es necesario es mejor quedarse en casa", ha explicado. "No podemos poner a un policía a cada individuo que tiene que hacer una cuarentena. Se puede hacer un control pero hay una parte muy importante en la responsabilidad personal. Hay que exigirla. Sé también que estamos cansados, pero todavía queda un esfuerzo que hacer. Si no lo hacemos vamos a seguir viendo muertos cada día". Lee toda la rueda de prensa de Fernando Simón:

Después de haber pasado por una estabilización, llevamos tres semanas donde se observa un nuevo incremento de la transmisión.

La evolución está siendo ascendente y es muy probable que si no se consigue implementar las medidas que se están proponiendo, esta transmisión e incidencia sigue incrementándose rápidamente en las próximas semanas.

Es cierto que la evolución en España es distinta a otros países, está subiendo rápido, pero no tanto como en otros países.

Desde el viernes hasta hoy se han notificado unos 17.000 nuevos casos diarios, que hacen unos 52.000 nuevos casos.

La incidencia acumulada en españa es de 410 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

El número de casos asintómaticos sigue siendo alto, por encima del 45%.

En los últimos siete días han fallecido unas 628 personas a un promedio de 100 personas diarias de fallecidos por coronavirus. Aunque la letalidad sea baja quiere decir que la transmisión es muy alta.

En algunas ciudades de España se han tenido que cerrar muchas fiestas clandestinas que no favorecen para nada el control.

Cuando pretendemos echar la culpa a los epidemiólogos de cómo va la epidemia es la frase de "matar al mensajero". Si en algún momento utilizamos palabras demasiado optimistas sí que puede ser hasta cierto punto criticable. Los epidemiólogos sí que podemos tener alguna responsabilidad en las medidas que se proponen, pero desde luego los datos son los que son y la evolución es la que es.

Prácticamente todas las CCAA están en una situación de riesgo muy alto, y las que no (salvo Canarias), están en un nivel alto. Esto implica que hay que tomar medidas fuera de los protocolos habituales, esto en lo referido al estado de alarma.

Decretar un estado de alarma y tener que renovarlo permanentemente es un esfuerzo increíble para los servicios de salud pública. Todo esto requiere una discusión política muy importante que puede minar la confianza en las actividades que se están mencionando.

Es un estado de alarma que nos pone en una situación máxima pero que permite una flexibilización para adaptarlo a la situación. A mi me parece bien.

Es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementando en los meses invernales.

Es muy difícil que vaya a haber una vacuna, con mucha suerte, antes de finales de año, pero probablemente sea a principios del año que viene y en los primeros meses.

Cuando se pueda disponer de ellas en esas fechas, va a ser progresiva, con lo cual primero habrá que vacunar a unos grupos prioritarios. Si todo va bien, no podremos vacunar a grandes grupos poblacionales hasta la primavera del año que viene.

Tenemos que conseguir que nuestros grupos vulnerables estén bien protegidos. Eso no quiere decir que cerrados o sin visitas, sino que estén bien protegidos tanto ellos como los que tratan con ellos.

No tiene nada que ver con tener 10, 15, 20, 40, 50, o 60 años, todos tenemos que ser conscientes. Eso lo tenemos que entender entre todos.

Viene un puente, en la mayoría de las CCAA sí que es festivo y es uno de los de mayor movilidad del año. Es un puente que por el tipo de actividades que se realiza desde luego que favorece comportamientos de riesgo. Estamos hablando de homenajear a nuestros fallecidos en el día de los Santos pero son días que se tiende a bajar la guardia. Debemos ser muy sensatos todos, creo que las tradiciones son importantes, nos ayudan a mantener nuestras raices, pero dificilmente podemos tener tradicione sociales si no tenemos sociedad en la que vivir. Es una exageración pero mi recomendación es que si no es necesario es mejor quedarse en casa.

No podemos poner a un policía a cada individuo que tiene que hacer una cuarentena. Se puede hacer un control pero hay una parte muy importante en la responsabilidad personal. Hay que exigirla. No estamos hablando solo a niños. Sé también que estamos cansados, pero todavía queda un esfuerzo que hacer. Si no lo hacemos vamos a seguir viendo muertos cada día.

Hay una lista larga de expertos que han recomendado poner el estado de alarma. Hay expertos que proponen y opinan sobre el documento. Esto expertos son los del comité científico y estamos hablando también de todos los expertos de la Unión Europea en la que nosotros también hemos participado. Esta lista es muy amplia.

Si la incidencia sigue creciendo durante las próximas dos semanas sí que es muy posible que a mediados de noviembre estemos en una situación muy crítica para la UCI y para la hospitalización general.