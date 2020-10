Seguro que muchos seguidores del Atlético no se imaginaban que Luis Suárez acabaría vistiendo esta temporada la camiseta rojiblanca. Quedó patente en la conversación entre dos seguidores confesos del club madrileño. Dani Martín y David Broncano conversaron sobre el asunto en 'La Resistencia' (Movistar +), programa en la que dieron rienda suelta a sus sueños como colchoneros.

Fue Dani Martín el que comenzó especulando con que la amistad entre Luis Suárez y Leo Messi podría llevar al argentino al Wanda Metropolitano. "Vino por cero euros y por cero euros puede venir otro que se queda libre. Un argentino que se lleva bien con Suárez", dijo el cantante sobre la estrella del Barcelona.

Broncano no tardó en seguirle la broma: "¿Imaginas? Yo de Bartomeu me lo espero todo, pero no lo había pensado todavía". "Sería porno duro", añadió Dani Martín. "¿Te imaginas jugando con Herrera en el centro del campo?", preguntó el cantante. "Como si es con los infantiles", respondió el humorista.

El presentador de 'La Vida Moderna', de hecho, aseguró que Messi no tendría que cambiar de ciudad porque él mismo se ofrece a llevarlo y traerlo. Incluso propuso que lo llevara a Madrid Enrique Cerezo subido en su pelo "como un nido". "Siempre estaría bien sostenido porque no parece que ese pelo vaya a irse abajo", añadió Martín bromeando sobre el cabello del presidente del Atlético de Madrid.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.