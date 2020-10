"Creo que no se acuerda de ti": el gran dardo de Nadal a Broncano en su entrevista en La Resistencia

Rafa Nadal y David Broncano jugaron un pequeño partido de tenis en el que ya el manacorí recordó al director de La Resistencia su predilección por Roger Federer: "Ese golpe me ha recordado a tu ídolo". Durante la entrevista, el 13 veces ganador de Roland Garros volvió a lanzar un recado que no gustó nada al presentador: "No sé si sabe quién eres. Creo que no se acuerda de ti".

Broncano comentó que durmió en la suite 'Rafa Nadal' de la academia del balear, que es contigua a la 'Roger Federer'. "Ya di yo instrucciones para que no te pusieran ahí", bromeó Nadal.

El tenista español reconoció que existe "buena relación" entre él y el suizo. "Como tengo que hablar con él después, le voy a preguntar por ti", añadió.