"Creo que salí del Barça por temas económicos, no deportivos"

El central del Almería Jorge Cuenca ha repasado su salida del Barça en los micrófonos del Què t'hi Jugues de SER Catalunya. "Yo creo que fue por temas económicos", ha dicho Cuenca, que asegura "no saber" quién es el responsable de su salida del Barça.

"Claro que yo estaba dispuesto a ser cuarto central del equipo con ficha del filial. Habría sido una experiencia increíble", ha dicho. "En realidad, no me dijeron que no contaban conmigo, me dijeron que la oferta del Vilareal era muy buena y que había que aceptarla", ha señalado en los micrófonos de la SER.

🗣️ Jorge Cuenca al #QuèThiJugues!



"Mi primera intención e idea siempre era estar en el Barça. Al final salió la venta y era una buena opción para mí"



"No llegué a hablar con Koeman sobre mi situación"



"No sé si fue una decisión económica o deportiva. Yo creo que fue económica" pic.twitter.com/WPwQQ8rMUz — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) October 28, 2020

"Había opciones de salir cedidos desde el Barcelona pero prefirieron venderme", ha añadido. Cuenca ha sido vendido al Vilareal por 2,5 millones de euros más otro cuatro millones de euros en conceptos variables.

