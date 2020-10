¿Buscas empleo? La comarca de La Litera busca trabajadores

Los empresarios de la comarca de la Litera, zona ubicada al este de la provincia de Huesca, sufren, desde hace un tiempo, un problema poco común al del resto del país: no encuentran trabajadores para cubrir sus puestos de empleo e, incluso, en algunos casos, hay empresas que no pueden seguir creciendo o no pueden aumentar producción, por falta de personal.

La comarca de la Litera es una zona potente a nivel empresarial, pero, en este caso también sufre los pormenores de la temible despoblación, de ahí que cueste encontrar trabajadores, ya que los jóvenes suelen marcharse a las grandes ciudades en busca de un futuro profesional.

Ante este panorama, la Asociación de Empresarios de la comarca de la Litera decidió intentar poner una solución encima de la mesa, empezando por la base. Así es como nació el proyecto Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí. Su objetivo principal, tal y como explica la presidenta de esta Asociación, Cruz Isabal, "es el mostrar a los adolescentes que en su zona hay grandes empresas, con grandes proyectos, y con un gran futuro para ellos, para poder desarrollar un prometedor futuro profesional en su casa, en su pueblo y con su gente". De este modo, más de 900 alumnos, de entre 14 y 18 años, reciben las visitas de más de 20 empresas de la zona y viceversa, para conocer todo su potencial. Así, en el momento de escoger su futuro, "por lo menos, los jóvenes pueden tener en cuenta que también tienen oportunidades en su zona, a pesar de que estudien lejos de casa", añade Isabal.

Las empresas realizan una ruta por los diferentes centros escolares participantes de la zona e imparten charlas en intervalos de 50 minutos donde cada grupo recibe a dos empresas de diferente sector y tamaño. En ese tiempo, las empresas instan a los jóvenes a formarse y apostar por su territorio, donde existe una gran calidad de vida, no solo a nivel laboral, sino también en otros muchos aspectos. Y, después, son los alumnos los que acuden al centro laboral para conocer su realidad empresarial.

Cruz Isabal continúa recordando que “el Conócenos se centra en tres pilares fundamentales: dar a conocer la riqueza y variedad de nuestras empresas, acercar la realidad del empleo a las familias y poner en valor tanto los empleos que precisan cualificación universitaria como los oficios, porque todo ello es indispensable para que exista un equilibrio.”