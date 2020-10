Subsidios para los técnicos y el sector taurino: el gobierno prepara un decreto Ley para socorrer a la Cultura

El gobierno trabaja en un borrador que aprobará en el consejo de ministros del próximo martes para los trabajadores de la cultura. Se trata de un Real Decreto para ampliar la cobertura de ayudas y subsidios aprobada en el mes de mayo para paliar los efectos de la crisis del Coronavirus en el sector. En este decreto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el ejecutivo contempla la aprobación de medidas complementarias para la protección de desempleo.

Reconoce el gobierno, en este texto que todavía existen numerosas personas que no han podido beneficiarse de las mismas. Por ello, la necesidad de aprobarlo cuanto antes. Según los últimos datos de afiliación de la Seguridad Social, en el conjunto de actividades de creación artística y de espectáculos artísticos, la cifra se sitúa en 22.657, lo que supone un descenso respecto a finales de septiembre de 2019 del 29,8%.

Por ello, junto con las medidas ya aprobadas, el gobierno contempla tres vías más para mejorar la situación de los trabajadores culturales, que no ha hecho sino empeorar en estos últimos meses. La pandemia sigue causando estragos en el sector, tras las cancelaciones, toques de queda y reducciones de aforo.

Este documento contempla la introducción de un subsidio especial de desempleo de naturaleza extraordinaria, por un plazo de noventa días, para las personas que, en el periodo de alarma declarado agotaron la prestación. Además, se amplía la duración de la prestación económica por desempleo para los artistas en espectáculos públicos hasta el 31 de enero de 2021.

Otra de as novedades es proteger a uno de los colectivos que no ha podido beneficiarse de las medidas aprobadas en el decreto del 5 de mayo y que ha llevado a celebrar paros y manifestaciones en todo el país. Son los técnicos y trabajadores auxiliares de la industria cultural, muchos de ellos trabajadores por cuenta ajena, que mantienen la misma intermitencia y falta de continuidad laboral que los artistas, pero que hasta ahora no podían acceder a las prestaciones ordinarias de desempleo. Según la propuesta de este borrador, los técnicos podrán acogerse a un subsidio excepcional por desempleo, siempre que no estén en un ERTE o que ya reciban otras preestaciones, dice el decreto.

Otro sector muy enfadado con el gobierno es el sector taurino que se quejaba de haberse quedado fuera del decreto de ayudas de mayo. Si bien es cierto, que la parte taurina ya recibe ayudas de municipios y Comunidades Autónomas y también del presupuesto de Agricultura, como reconocían en aquel momento fuentes del Ministerio de Cultura a la SER; no tenían ayudas como espectáculo público. Con este decreto, de forma extraordinaria, tendrán acceso a la prestación contributiva por desempleo y hasta el 31 de enero de 2021.

Por último, esta propuesta en la que trabaja el gobierno prevé una disposición en que se elimina la necesidad de acreditar la búsqueda activa de empleo mientras se mantenga el estancamiento en algunos sectores de la de actividad económica y empresarial, y continúen vigentes los procedimientos de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor derivados de la COVID-19. De modo, que no se exigirá este requisito para el acceso a la renta activa de inserción o al subsidio extraordinario de desempleo.