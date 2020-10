Ibrahimovic advierte del peligro del coronavirus: "Tú no eres Zlatan"

Hace pocas semanas se confirmó que Zlatan Ibrahimovic había dado positivo por coronavirus. El delantero sueco del Milan debía mantenerse aislado y se perdió varios partidos de su equipo.

Cabe decir que el atacante nórdico ha tenido fortuna y el virus no le ha afectado físicamente, ya que ha demostrado regresar en un muy buen estado de forma a los terrenos de juego: actualmente lidera la tabla de goleadores de la Serie A de Italia.

No obstante, pese a gozar de dicha fortuna, Ibrahimovic ha querido utilizar su imagen para expresar la importancia de tomar precauciones en estos momentos y ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram con un mensaje claro.

"El coronavirus me retó y le gané pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas. Distanciamiento social y mascarillas, siempre. Ganaremos", fue el mensaje que el sueco quiso lanzar en sus redes sociales.