Simón apuesta por medidas más duras: "Creo que un confinamiento muy corto no es suficiente"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa cuál es la situación de la pandemia del coronavirus en España y ha defendido las medidas que está aplicando el Gobierno y las comunidades autónomas para reducir el impacto del virus. En este sentido, el epidemiólogo ha defendido un confinamiento largo como medida que generará un mayor impacto en beneficio de la salud.

"Creo que un confinamiento corto no es suficiente. En la situación en la que estamos se tiene que intentar dar un paso grande, dar pasos tímidos no es la forma con la que vamos a tener más impacto, pero tampoco voy a entrar yo en discusión", ha declarado Simón, que defiende que un confinamiento de tres meses puede tener mejores resultados que un confinamiento de siete días, como estaban proponiendo algunas comunidades autónomas en el término de sus territorios.

"Se están implementando muchas medidas y muy duras, pero tenemos que aplicar la adecuada cuanto antes, porque hay que ver impacto no solo en la salud, que sería beneficioso, sino en el resto de actividades", ha señalado.

La tendencia actual de contagios es ascendente y tenemos una incidencia media de 468 casos por 100.000 habitantes. Simón ha asegurado que la positividad sigue siendo de las más elevadas de Europa y que estamos en fase de ascenso. "Esperemos que no siga así, pero no tenemos mucha confianza", ha afirmado, por lo que confía en las medidas que se están aplicando.

Simón ha insistido en que un confinamiento prolongado será más efectivo y ha recalcado que las comunidades pueden ampliarlo y extenderlo a sus territorios para evitar la propagación del virus o proteger a los ciudadanos de la situación del virus en otras comunidades. Así, cree que la restricción a la movilidad nocturna será una buena medida, "si se aplica bien". "Si no se aplica bien, no veremos resultado", ha advertido, aunque confía en que en una semana se puedan ver los efectos de la medida y que sean positivos.

Aunque no lo ha afirmado, tampoco ha rechazado la posibilidad de no volver al confinamiento domiciliario en función de cómo evolucione la pandemia. "A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario, del cierre de las escuelas y de toda la actividad no esencial, creo que se tendría que tratar de evitar por todos los medios, pero no se ha descartado ninguna medida en ningún momento", ha señalado.

Y ha dejado claro que no podemos confiarnos tras el periodo de confinamiento y pensar que ya no existen riesgos. "No podemos pensar que ya no hay riesgos y puedo quitarme la mascarilla e irme con los colegas, eso no es así", ha advertido.