"Me arrepentí muchísimo": Javier Cámara revela la oscarizada película que rechazó por ser "demasiado rara"

Javier Cámara y Belén Cuesta han acudido este miércoles a El Hormiguero para presentar Sentimental, su nueva película. A pesar de que han estado divididos por una pantalla, ya que la actriz está confinada en casa tras el positivo por COVID-19 de una de las amigas con las que salió a cenar hace unos días, ambos han demostrado una complicidad idónea para enfrentarse a una de esas pruebas en la que conocer al compañero resulta fundamental.

Como viene siendo habitual cada vez que una pareja de actores visita el programa, Pablo Motos les ha enfrentado al ya clásico Yo x ti, tú x mi. Una prueba en la que los invitados tienen que demostrar todo lo que saben sobre la otra persona. Y es que, a lo largo de la misma, cada uno de los entrevistados deberá responder preguntas relacionadas con la juventud de su compañero o con anteriores proyectos del mismo. Todo ello con un mismo objetivo: descubrir quién sabe más sobre la otra persona.

"¿Qué película lamenta Javier Cámara haber rechazado porque leyó el guion y no le gustó?"

Después de que el presentador le preguntara a Javier Cámara sobre la extraña manía que tiene Belén Cuesta, y que este respondiera que utiliza un tipo de colonia en concreto para su ombligo, Pablo Motos le ha preguntado a la actriz sobre la famosa película que rechazó su compañero: "¿Qué película lamenta Javier Cámara haber rechazado porque leyó el guion y no le gustó?". Para ayudarle con su decisión, el de Requena le ofreció tres posibles respuestas.

Desde El Laberinto del Fauno hasta Lo Imposible pasando por Ocho Apellidos Vascos. Tres películas que, sin duda alguna, son historia del cine en España. Mientras que Belén Cuesta se pensaba la respuesta, Javier Cámara aseguraba que hubiera sido una "putada" rechazar cualquiera de las tres. Sin embargo, se lamentaba especialmente de no haber participado en una de ellas: "No me arrepiento mucho, pero me arrepiento. Cuando la vi dije... ¡joder!".

"La leí y pensé que era una historia muy rara"

Después de que Belén Cuesta se decantara por el Laberinto del Fauno, y de que Pablo Motos diera la respuesta por válida, Javier Cámara explicó lo sucedido: "Leí el guion y pensé que era una historia muy rara. A mí me pasa mucho con las obras de teatro. Que no entiendo lo que leo y luego, cuando la veo, me gusta. Sin embargo, en esta ocasión me pasó con una película".

Después de ver la película, Javier Cámara salió de la sala fantasiado: "Me arrepentí muchísimo porque luego al verla dije... ¡qué cosa tan bonita!". De hecho, llegó a hablar con su agente para preguntarle por qué había dicho que no a esa película: "No sabíamos por qué dijiste que no, estuvimos insistiendo". Y es que, tal y como reconocía el actor, el hecho de leer cosas sobre mariposas, elfos y un hombre que tenía los ojos en las manos no le acabó de convencer: "Vamos, que soy un básico".