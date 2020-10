Novak Djokovic suma una nueva derrota sonrojante en este año 2020. Tan sólo ha caído dos veces este año, la primera vez frente a Rafa Nadal en la gran final de Roland Garros, donde no tuvo ninguna opción, y ahora acaba de firmar el peor resultado de su carrera en un partido a tres sets. Un tenista repescado, concretamente el italiano Lorenzo Sonego, eliminó fácilmente al serbio en dos sets 6-2, 6-1.

Nunca antes había finalizado un partido de esta categoría cediendo menos de cuatro juegos, algo que solo le ocurrió en su debut en Grand Slams ante Marat Safin (Open de Australia 2005).

El peor resultado de su carrera en dos sets que se ha dado en el Open de Viena, y frente a un tenista que fue repescado para el torneo, que a su vez ocupa el número 42 en la clasificación ATP. El transalpino ha firmado una de esas victorias de las que presumirá toda la vida, tras eliminar del torneo al actual número uno del mundo. 'Nole' mantendrá ese lugar este año, y ese curiosamente es uno de los motivos que ha alegado el serbio para explicar el porqué de su derrota.

"La verdad es que asegurarme el número 1 hasta final de temporada me ha afectado y ha condicionado totalmente mi partido de hoy. Sentí que ya había conseguido lo que había venido a hacer aquí, no tenía la energía necesaria y estoy cómodo con el resultado", sentenció en unas declaraciones sorprendentes ante la prensa. Este resultado con su final frente a Nadal después de que su entrenador asegurara que no tendría ninguna opción el español, hacen que el serbio acabe el año de manera agridulce.