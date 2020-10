"Tienen mil maneras de eliminar casos": la viróloga china que huyó de su país vuelve a la carga

"Tengo que contar la verdad", dijo la viróloga china Li-Meng Yan hace unos meses tras tomar la decisión de huir de su país a Estados Unidos con ese objetivo. Desde entonces ha ido propagando su versión de cómo China está gestionando la pandemia de coronavirus. Asegura que le han intentado silenciar por decir "el mercado de Wuhan no es el origen del brote de coronavirus, ni un animal salvaje el intermediario". No cree "el origen del virus sea natural ni que esta enfermedad sea un accidente" y sostiene que "es un arma biológica sin restricciones que fue liberada a propósito".

Todas esas afirmaciones no han sido demostradas con evidencias científicas más allá de un artículo que Li-Meng Yan escribió junto a otros tres científicos en el que apuntaban a una modificación sofisticada de la COVID-19 en un laboratorio. Un estudio que no fue publicado en ninguna revista científica de prestigio y que fue muy criticado por otros compañeros sus incoherencias. En publicaciones como The Lancet aseguran que el origen del virus está en la vida silvestre.

La viróloga ya intervino la semana pasada en Horizonte. Informe COVID, el programa que presenta Iker Jiménez en televisión sobre la pandemia, para contar todas sus teorías. En una nueva entrega del programa, Yan asegura que su país oculta las cifras de contagios: "Ahora en China tienen mil maneras de eliminar casos de la lista de diagnósticos oficiales. Desde el principio, se negaron a dar cifras. Mantienen al paciente en el hospital y lo aíslan de otros enfermos, pero si el CDC no te devuelve tus análisis, el hospital no puede hacer nada y la gente fallece después de un tiempo. Por otro lado, el kit de diagnóstico es muy limitado para obtener un resultado claro. Cuando cierran las ciudades, la gente se queda en casa".

La experta china ha hecho especial hincapié en que "el kit de diagnóstico que se usa en China, no es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni el de mi laboratorio de Hong Kong, que puede tener un 90% o más de precisión. Tampoco es como el que se usa en Estados Unidos" mientras la precisión del kit de diagnóstico de China continental "es sólo de un 30 a un 50%". Un dato que, de ser cierto, también demuestra las carencias de la gestión en el país, pero que no concuerda con la relación cercana entre el Partido Comunista de China (PCC) y la OMS que dice Yan que existe: "Los líderes de la OMS, el doctor Tedros Adhanom y María Van Kerkhove, responsable de la gestión de la pandemia, tienen en realidad una conexión muy estrecha con mi laboratorio, con el profesor Malik Peiris, de Hong Kong, y por supuesto, con el PCC. Eso es así porque el laboratorio de mi ciudad natal es básicamente un puente, muy oculto, cubierto bajo un halo científico que trabaja con el PCC para colaborar con este tipo de organizaciones internacionales".

En un momento del programa, Li-Meng Yan comparte una historia dramática que se pudo ver a través de internet pero que "el Gobierno de China bloqueó": "Un vídeo mostraba que cuando las autoridades abrían una puerta, toda una familia había muerto en su casa durante el confinamiento. ¿Cuál era la razón? Eso nunca lo dirán".