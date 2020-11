Quique Setién: "¿Quién era yo para cambiar a Messi? Le han aceptado allí siendo como es y no le han cambiado"

Quique Setién ha sido el protagonista este fin de semana de las charlas que viene manteniendo Vicente Del Bosque en 'El País' con distintas personalidades del mundo del fútbol. Una charla que comienza con una frase llamativa. "De pequeño era del equipo del que eran todos los niños, del Real Madrid".

Tras un buen rato hablando acerca de cómo gestionar un vestuario y de lo importante que es para él ir siempre con la verdad por delante para poder cumplir con los jugadores, llegó el momento de hablar de su experiencia en el Barcelona y de Leo Messi.

"Messi es reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. Hay jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo Messi. Pero hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo, el mejor de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él? Le han aceptado allí durante años siendo como es y no le han cambiado...".

También reconoció su parte de culpa en el 2-8 y que se enteró después del partido que la decisión de destituirle estaba ya tomada antes del encuentro. "Teníamos LaLiga ahí y la Champions ahí. Quedas tremendamente dañado tras lo del 2-8, pasas a la historia del Barcelona por ese partido. Asumo mi porcentaje de culpa pero evidentemente no toda. Hay muchas cosas, algún día igual me explayo y me pongo a escribir sobre todo esto. Me enteré luego de que la decisión de destituirme ya estaba tomada".

También habló de la polémica que hubo con su segundo entrenador. "Desde el primer día les expliqué a los jugadores como es Eder Sarabia. Se lo dije. El primero que ha discutido y que le tiene que aguantar soy yo. Es energía pura, es como es y no le vamos a cambiar. Aporta muchísimas cosas, hay que valorarlo. Después de lo que pasó en el Bernabéu, le dije que eso no podía pasar. Pero hablé con los capitanes y les pedí disculpas y ellos me dijeron que no les importaba que les chillase".