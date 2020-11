"No debe venir a mentirnos": Mbappé estalla contra los árbitros en Nantes

Kylian Mbappé no pudo reprimirse en el partido disputado ante el Nantes el sábado. El encuentro finalizó con victoria del PSG (0 – 3) y estuvo protagonizado por la polémica que ha revolucionado las redes a raíz de las quejas del jugador francés, por estar en desacuerdo con el árbitro Ben El-Hadj por no pitar un penalti que Mbappé reclamó muy insistentemente. La acción se produjo a causa de un golpe recibido por parte de Appiah y que hizo que el francés se cayera en el área.

Durante la primera parte del partido, el delantero no estuvo muy acertado en sus ocasiones para anotar gol y fue en el descanso cuando, en el camino al túnel de vestuarios, no pudo callarse y aseguró: “Es lo mismo todos los años. Vienen y nos mienten aquí siempre. Tiene reuniones de tres horas cada vez. No debe venir a mentirnos, árbitro”.

Kylian Mbappé à la mi-temps de #FCNPSG, après ce qu\'il estimait être un pénalty non sifflé pour Paris... 👀#CFC pic.twitter.com/qR078XRNKV — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 31, 2020

Tras oír esas palabras, el colegiado Ben El-Hadj le citó para hablar con él. Mbappé acudió a la cita junto con Marquinhos, el capitán del equipo. Aún no se ha hecho público lo que allí se discutió, pero sí que está claro que, de cara al segundo tiempo, el futbolista salió al terreno de juego con mucho más tino y calidad en sus actuaciones.

Una asistencia a Ander Herrera que proporcionó el primer gol del partido y minutos después, en el 74, el delantero marcó un penalti, que esta vez sí se pitó, consiguiendo así el segundo tanto del encuentro. El español Pablo Sarabia sentenció el partido con el tercer gol del encuentro en los últimos minutos a falta de dos para el pitido final.

La mala noticia para Mbappé fue que finalmente acabó el partido con molestias en la pierna y puede que sea duda para el próximo partido de Champions ante el RB Leipzig. Sin embargo, su equipo cuenta ya con 21 puntos en la Liga francesa y eso les coloca como líderes de la calificación.