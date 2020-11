Lewis Hamilton ha soltado la bomba nada más ganar el GP de Emilia Romagna, en San Marino. El británico que superó la semana pasada el récord de victorias de Michael Schumacher, ha asegurado no tener nada claro su continuidad en el mundo del automovilismo de cara al año 2021. Hay que recordar que ese año es de especial interés ya que se igualan las reglas de juego, en un intento de las autoridades por brindar más espectáculo dentro del deporte.

A pesar que desde dentro del pit se daba por hecha la renovación de Lewis Hamilton con Mercedes por tres años más, tal y como hizo en las dos últimas ocasiones (2017, la última), parece ser que esa rúbrica no acaba de llegar para intranquilidad de los del Toto Wolff. El alemán se muestra sereno y tranquilo ante los medios sobre la continuidad de Hamilton, sin embargo el británico aseguró lo siguiente cuando fue preguntado por su renovación por el equipo alemán: "Ni yo sé si estaré aquí el año que viene", sentenció, soltando la bomba.

Se explicó un poco más, asegurando de que a día de hoy no tiene "ninguna certeza" para continuar, algo que pilla por sorpresa a más de uno, sabiendo que se encuentra en una batalla por destronar a Michael Schumacher de todos sus récords. Así se explicaba el británico: "Me gustaría seguir el año que viene, pero no hay garantías de eso. Hay muchas cosas que me emocionan del exterior, tengo muchas cosas en la cabeza. No tengo ninguna certeza de que vaya a estar en la F1 el año que viene", sentenció.

El gran reto que le queda por delante a Hamilton, después de conseguir el número más alto de victorias en la F1, es superar a Michael Schumacher como piloto con más Mundiales. El alemán tiene siete en su haber, mientras que el británico posee seis, por lo que lo podría superar la temporada que viene si logra otros dos de forma consecutiva, algo que una salida temprana de la profesión podría frustrar por completo.

En medio de la discusión sobre si Wolff seguirá como jefe de filas, se suma la incógnita Hamilton. Muchos apuntan a que se trata de una táctica de negociación, sin embargo todos están de acuerdo en que los plazos no son los previstos y estas declaraciones pillan por sorpresa a casi todos.