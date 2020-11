Venció el Tottenham este domingo al Brighton (2-1) y lo hizo con sello 'made in Real Madrid'. Los de Jose Mourinho mantuvieron los tres puntos en casa gracias a una gran incorporación de Sergio Reguilón por banda izquierda en los compases finales para conectar con la cabeza de Gareth Bale.

¡EL PRIMERO!



Bale marca su primer gol en su nueva etapa en el Tottenham pic.twitter.com/BTsU5oU8SV — Goal España (@GoalEspana) November 1, 2020

Héroe blanco el galés, ahora desde Londres. El jugador sigue dando pasos adelante en su readaptación al Tottenham y firmó así su primer gol con el equipo en su segunda etapa. Pese a incorporarse este verano como cedido con una lesión y no haberse erigido aún como pieza fundamental de su nuevo club, Bale ha encontrado un defensor a ultranza en la figura de Mourinho.

El técnico celebró la progresión de su futbolista mirando hacia la capital española. "Estoy muy contento por él. Cuando tenga cinco minutos voy a mirar la web del Madrid, a ver qué dicen", soltó Jose Mourinho en la rueda de prensa posterior, reivindicando la valía de un jugador muy criticado en la 'casa blanca' en los últimos meses.

El divorcio entre Gareth Bale y el Real Madrid ha venido encadenando dardos y capítulos llamativos en lo extradeportivo. Según su propio agente, este ambiente no convenía a ninguna de las partes y, desde su perspectiva, aplaudió que su representado "ha vuelto a sonreír" en el Tottenham. La ruptura, no obstante, aún no es definitiva y el 'expreso de Gales' deberá regresar al conjunto merengue al término de la temporada al expirar su actual cesión.