El Barça quiere convocar elecciones antes de Navidad para votar en enero

El presidente de la Gestora, Carles Tusquets, necesita tiempo para equilibrar las cuentas. “No es una situación dramática, pero sí muy preocupante”, dijo.

De manera que su intención es que la “convocatoria de las elecciones sea cerca de las fiestas de Navidad aunque necesitaremos plenas garantías sanitarias”. Con esta convocatoria las elecciones deberían ser en enero, quizá el 9 o el 10 de enero.

Situación económica “muy compleja”

Si el Barça no puede abrir el estadio Carles Tusquets calcula unos 300 millones menos de ingresos. De ahí la necesidad de recortar la masa salarial, asunto que se dirime en una mesa de negociación entre las partes. Tusquets vé factible el acuerdo: “no contemplo otra posibilidad.” Pero si no hay acuerdo no descarta imponer el recorte unilateralmente “y llegar hasta el final si conviene defender los intereses del club”.

El club opta preferentemente por renovar contratos para recortar ahora y pagar el resto en diferido después. No es el caso de Messi cuyo contrato expira esta temporada pero dice Tusquets que hay “buena predisposición de Messi y sus representantes”.

La masa salarial más alta de Europa

El Barça pretende recortar 190 millones de masa salarial: “la más elevada de Europa”. Y a la vez conseguir nuevos ingresos.

El club tiene previsto vender una parte de sus empresas corporativas, valoradas en casi 400 millones, y en especial las que explotan su producción audiovisual y las tiendas para sanear sus cuentas.

Tusquets dijo que la situación es excepcional y que las funciones de la Gestora serán también excepcionales para lograr la “imprescindible normalidad y para proteger los intereses del club”.

Tanto es así que incluso autorizará fichajes en el mercado de invierno siempre y cuando se venda antes de comprar.