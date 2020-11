Juan Madrid: "España es un país siniestro y una república de ladrones"

"Esta es una novela hija de la furia, del cabreo infinito, de estar hasta las narices, este es un país siniestro, nefasto, es una república de ladrones, de sinvergüenzas", y "me faltan muchas cosas que contar", ha explicado Juan Madrid este martes en la presentación de su nueva novela, Gloria bendita (Alianza), protagonizada por su álter ego, Juan Delforo. Una historia sobre "la degradación absoluta de la sociedad española", que admite que le ha costado "bastante trabajo" escribir porque "nunca terminaba de contar lo que quería, hay mucho que no he podido contar por espacio, es demasiado".

Gloria bendita está protagonizada por María, una exdeportista que malvive con trabajos ocasionales y en la que se fija el rey emérito, que la quiere "como pareja de baile". A partir de ese momento se pone en marcha toda una maquinaria destinada a satisfacer los deseos reales, dirigida por el comisario Romero, que maneja los hilos en la sombra junto a su esposa, "una pareja digna de Macbeth que se mueve entre la oficialidad y las cloacas del Estado". Al mismo tiempo, Juan Delforo viaja de Salobreña a Madrid para investigar "las razones por las que siempre ha habido movimientos históricos por parte del Estado para evitar que el comunismo se haga con el poder", según Valeria Ciompi, directora de Alianza.

Una de las columnas vertebrales de Gloria bendita, ha explicado el autor, es la presencia de tres generaciones de mujeres -abuela, madre e hija- y otra, el "odio o la repulsa, la mala leche por cómo está constituida esta sociedad en los momentos actuales". Escrita en plena pandemia, Juan Madrid sostiene que es una novela sobre "la podredumbre de este país" y cree que en estos momentos se está produciendo una reflexión sobre nuestra historia, sobre la Transición, acerca del momento en que "surgen estos barros, estos lodos, cuando muere el caudillo y cómo han conseguido acabar con la industria, con los sindicatos, está la gente sin curro y ahora estamos dándonos cuenta y preguntándonos qué se ha roto en este país y quién lo ha roto".

Juan Madrid, recuperado del ictus que sufrió en 2017, no esconde el cabreo que le provoca el país en el que vive. "Empecé a escribir esta novela antes de que el rey se fuera a los Emiratos, pero me acuerdo de las palabras de los intelectuales acerca del 23 F", elogiando el papel del monarca, y creo que "el Estado controla la prensa, la opinión. Lo que no se puede permitir es que haya un ministro del Interior, del que no voy a decir su nombre, que colabore con un comisario de policía que ayuda a los ricos en sus negocios".

El escritor ha recordado que la situación de la Casa Real le preocupa "desde que trabajaba en Cambio 16" y ha explicado que "el 23-F fue un golpe de Estado falso" que tuvo su origen en la Operación De Gaulle, "que trató de crear un rollo malsano provocado por la prensa dirigida para crear una malestar de golpe de Estado, que salvó De Gaulle y es elegido entonces presidente de la República, y es lo mismo que quisieron hacer los servicios de inteligencia en España". "Esto se hablaba en las cenas y reuniones de grupo y lo ha estudiado y contado la periodista Pilar Urbano", ha añadido el autor.

El escritor ha explicado que ha querido contar que "este país es, como me dijo mi profesor de historia antigua en la facultad, Santiago Montero Díaz, un país de feracos, -los romanos que iban detrás de las legiones, viviendo de las legiones y sin personalidad, y eran vagabundos, prostitutas, pedigüeños...- y él decía que España se había feraquizado desde la Transición por la presencia sin control de una burguesía salvaje y capitalista que solo quiere ganar dinero por encima de cualquier cosa".