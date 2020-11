Koeman, sobre las palabras de Setién: "Messi es un jugador muy bueno, no tengo dificultades para llevarlo"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, fue contundente sobre las palabras de Quique Setién, exentrenador culé, en las que explicaba su complicada relación con Leo Messi.

"Leo es un jugador muy bueno: veo todos los días su ambición y carácter ganador. Habla por sí mismo. No tengo dificultades para llevarle. Cada carácter de entrenador es diferente y yo hablo con Messi cada semana. Respeto a Setién y si opina así, para él es así", explicó el entrenador neerlandés.



Quique Setién dio a entender a los futbolistas tras un empate de la temporada pasada ante el Celta que habían perdido el partido ellos y los jugadores entendieron por las formas y las palabras que se les estaba faltando al respeto.

Según fuentes próximas al vestuario, Messi levantó la voz, le recriminó al entrenador sus palabras y le pidió respeto para un grupo de jugadores que lo habían ganado todo. Setién, muy enfadado, reaccionó diciéndole al capitán del Barça: "Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta".

"¿Fichar un '9'? Dependerá de cómo esté el club económicamente"

Sobre la posibilidad de fichar a un '9' puro en el mercado de invierno, Koeman admitió que "todo el mundo sabe su posición en ese sentido". "A nosotros nos falta un '9', pero dependerá de cómo esté el club en enero económicamente. He venido sabiendo el tema económico. Si no es posible, no es posible. Trabajaremos con lo que tenemos".

Respecto a los goles del Barça en liga y la pérdida de puntos en las últimas jornadas, el entrenador dijo que "son el equipo con más ocasiones claras por partido". "Estamos trabajando para mejorarlo. Sabemos que en la liga hay que ganar más partidos",

Sobre la posibilidad de que se suspenda el partido por los positivos por coronavirus del Dynamo de Kiev, el entrenador dijo que "sabemos que el Kiev tienen sus problemas, hay que esperar". "No sé las normas ni reglamentos de UEFA. Lo único que tenemos que hacer es preparar el partido y ojalá se juegue mañana", añadió.

Por otro lado, el técnico no confirmó la vuelta del portero Ter Stegen. "Marc lleva casi una semana entrenando con el grupo. Le vemos bien. Ha trabajando bien. Mañana por la mañana decidiremos el equipo", explicó.

"Tenemos gente joven de calidad, pero como entrenador tengo que protegerlos"

En lo referente a la titularidad de los jugadores jóvenes, Ansu Fati y Pedri, Koeman explica que "dependerá de su rendimiento". "Tenemos gente joven de calidad, siempre depende de su rendimiento, pero como entrenador tengo que protegerlos. Pedri es un chico joven que no puede jugar todos los partidos, hay que tenerlo en cuenta, pero hay gente joven para cambiar cosas en el club", finalizó.