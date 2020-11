Frío, calculador y con una buena gestión en la subida al Mirador de Ézaro, el esloveno Primoz Roglic recuperó el maillot rojo de líder con una ventaja de 39 segundos en la general sobre el ecuatoriano Richard Carapaz que le permite empezar como favorito la semana decisiva de la Vuelta a España.

Roglic, de 31 años, defensor del título, no arrasó, ni mucho menos, pero fue de menos a más, calculó mejor que en el Tour y fue el mejor de la crono y de los hombres de la general. Su cuarta victoria de la Vuelta llegó por un segundo sobre el sorprendente americano William Barta (CCC) y 10 respecto al portugués del Movistar Nelson Oliveira.

Entre los favoritos destacó de nuevo el británico Hugh Carthy (Education First), cuarto a 25 segundos y consolidado en el podio como tercero a 47, sin renunciar "a nada" con mucha tela que cortar hasta Madrid.

En el duelo estelar salvó los muebles Richard Carapaz (Ineos), quien cedió en meta 49 segundos sobre Roglic, no pudiendo evitar perder la camiseta roja, ahora a 39. Los grandes perdedores fueron el irlandés Dan Martin (UAE), que se aleja casi un minuto de la tercera plaza de la general, y, sobre todo, el español Enric Mas (Movistar), quien firmó "un desastre" de crono. Perdió en la etapa 1.43 minutos y en la general es quinto, ya muy lejos, a 3.23.

Calculando las fuerzas

Roglic invirtió un tiempo de 46.39 minutos en los 33,7 kilómetros de recorrido entre Muros y el Mirador de Ézaro, a una media de 43,3 km/hora. Fue de menos a más, peor en el llano y superior en la segunda mitad, en especial en la subida final de 1,8 km al 14,8 por ciento

Un triunfo que encarrila, pero que no decide la Vuelta, así que la emoción se puede prolongar hasta Madrid, con la Covatilla el sábado. Roglic se confirmó como favorito número uno, Carapaz como aspirante principal y Carthy como alternativa seria y dueño, al menos del tercer puesto. Ézaro hundió, sin embargo, a Enric Más.

"Buenas sensaciones"

"Ha sido muy bonito ganar porque llevaba tiempo sin ganar una contrarreloj. Me he sentido fuerte y he tenido buenas sensaciones", dijo el corredor esloveno. Ya sobre las diferencias de cara a las cinco etapas que quedan para el final de la carrera, ha sido claro: "mejor estar 39 segundos por delante", que es lo que lleva al segundo clasificado, el esloveno Richard Carapaz, al que le arrebató el maillot rojo, "que por detrás".

En ese sentido, avanzó que toda esta semana estará "muy concentrado" en lo que tiene que hacer y que además para ayudarle tiene "un equipo fuerte".

Este miércoles la decimocuarta etapa llevará al pelotón desde Lugo a Ourense con 204,7 kilómetros de recorrido.

