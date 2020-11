Fernando Simón: "Ante una broma muy tonta no fui capaz de contestar correctamente. Pido mis disculpas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparece en rueda de prensa en Moncloa para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus después del puente de Todos los Santos. El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 que ha aumentado en 18.669, de las cuales 5.141 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas.

Simón ha pedido perdón por sus desafortunados comentarios –que el ministro Marlaska ha tildado como "graves ramalazos"– tras su entrevista con los hermanos Pou: "Ante una broma muy tonta no fui capaz de contestar correctamente y di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar y pido mis disculpas (...) Lo siento mucho si alguien se ha sentido ofendido y trataré de no cometer errores de este tipo en otra ocasión".



Ante una broma muy tonta no fui capaz de contestar correctamente y di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar y pido mis disculpas a todas las personas y colectivos a los que pudo molestar las palabras que di a aquella broma. Lo siento, la verdad es que lo siento casi más por mi, me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme ese bagaje de reflejos aprendidos y frases hechas que no tiene nada que ver con mi forma de pensar pues haya quedado claro que todavía tengo mucho trabajo por delante para aprender y hacerlo mejor. Y trataré de hacerlo"