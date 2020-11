Fernando Simón pide perdón por sus polémicas palabras sobre las enfermeras: "Di una respuesta muy incorrecta"

Fernando Simón ha querido dar una explicación a sus polémicas palabras al comienzo de su habitual rueda de prensa ante los medios de comunicación para explicar el avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país. "Antes de hablar del coronavirus me gustaría hablar de una polémica a partir de una charla pública que tuve con dos amigos", comenzaba Fernando Simón.

Fernando Simón hizo en los últimos días unas polémicas declaraciones sobre las enfermeras durante una charla con los hermanos Pou. "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", aseguraba uno de los escaladores, a lo que Simón contestó que no les preguntaba si eran infecciosas o no, "eso se veía unos días después".

"Ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente y di una respuesta muy incorrecta que a mucha gente le pudo molestar y pido disculpas a todas las personas y colectivos a las que hayan podido molestar las palabras que di en respuesta a aquella broma", ha dicho Simón ante los medios.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) pedía perdón una vez más y explicaba los motivos de su malestar por las palabras que él mismo había pronunciado. "Lo siento. Lo siento casi más por mi. Me sabe mal que el esfuerzo de años de quitarme ese bagaje de reflejos aprendidos, de frases hechas que para nada tienen que ver con mi forma de pensar... Ha quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante para aprender y para hacerlo mejor y trataré de hacerlo", argumentaba el director del CCAES.

"Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho y trataré de no cometer errores de este tipo en otra ocasión", zanjaba Fernando Simón.

Marlaska ve "graves ramalazos" en sus palabras

Antes de la disculpa pública de Simón, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había instado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a retractarse por sus comentarios "machistas" sobre las enfermeras, que calificó como "graves ramalazos".

"Estos comentarios lo que manifiestan es que si el doctor Simón, al que le doy una determinada sensibilidad porque lo conozco, dice eso, todavía queda un camino por transitar en este país", subrayó en declaraciones a los medios de comunicación a su salida del Pleno del Senado.

Casi 19.000 casos más de COVID-19

El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España, aunque su informe no incluye, por problemas técnicos, los datos de Cataluña.

Respecto al informe de este lunes, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 18.669, de las cuales 5.141 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas. Además, se han registrado 238 nuevos fallecimientos por coronavirus.