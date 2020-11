Pirlo y Capello cargan contra Cristiano Ronaldo y ponen de ejemplo a Morata

Este miércoles la Juventus de Turín se impuso por 1-4 al Ferencvaros húngaro, victoria que el cuadro de Andrea Pirlo necesitaba como el comer para seguir optando a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Cristiano Ronaldo regresó a la titularidad tras su ausencia por coronavirus en los últimos encuentros: volvió el pasado domingo y marcó dos goles en la Serie A, pero lo hizo desde el banquillo.

No obstante, el portugués no estuvo fino de cara a puerta y se quedó sin anotar en este partido. Álvaro Morata, en cambio, volvió a mostrar que solamente los fueras de juego están en su contra en este arranque de temporada. Cuando no cae en 'offside', los goles caen sin problemas. En este partido hizo un doblete.

Tras el partido, el entrenador del equipo, Andrea Pirlo, alabó a Morata y aunque no le mencionó, dejó claro que no le gustó la actitud de Cristiano Ronaldo. Algo en lo que fue mucho más contundente el exentrenador Fabio Capello.

"Morata fue generoso y le sirvió a Cristiano un gol en la primera parte que se había anticipado a un defensor. En la segunda mitad, Morata estaba esperando el pase de Cristiano y no sucedió. Hubo un poco de egoísmo", señaló el extécnico del Real Madrid.