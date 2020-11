Los estudiantes de enfermería, obligados a atender a pacientes con COVID-19, pese al desacuerdo del Colegio

Los contagios de coronavirus no dejan de aumentar y la presión hospitalaria cada vez es mayor. La segunda oleada ha llegado con fuerza y todo ayuda es poca para frenar el avance de la pandemia. Por ello, algunas comunidades autónomas ya se plantean contar con la ayuda de estudiantes de carreras sanitarias para rebajar la congestión de la atención primaria y evitar un colapso de los centros.

Ya ocurrió en marzo cuando se declaró el primer estado de alarma, que ante la saturación del sistema de salud, muchos estudiantes de Medicina, Enfermería y Farmacia se presentaron como voluntarios para ayudar en la asistencia de pacientes, en la atención telefónica y desempeñando tareas administrativas. Pero no con carácter obligatorio como ha aprobado este jueves el Gobierno de La Rioja.

La Rioja obliga a estudiantes de último año a ejercer

Algunas comunidades han ido más allá de la voluntad de los estudiantes. Así, el Gobierno de La Rioja ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma un decreto sobre las medidas específicas adicionales para contener la propagación de infecciones causadas por el COVID-19, entre las cuales ha introducido una medida de refuerzo de personal sanitario apenas anunciada.

En el artículo 4 del Decreto de la Presidenta 16/2020, el gobierno riojano hace alusión a las "Prestaciones personales de estudiantes del grado de Enfermería en su último año de formación" de carácter obligatorio. "Se establece la prestación personal obligatoria de los estudiantes del grado de enfermería en su último año de formación", reza la norma, que especifica que las funciones "serán las de auxilio sanitario y se tienen que desarrollar en calidad de apoyo y bajo supervisión de un profesional sanitario".

Esta noticia no ha caído bien en el Colegio de Enfermería de La Rioja, pues consideran que "no se atiene a la legalidad". "Lo hemos llevado a los servicios jurídicos porque tenemos dudas de que pueda ser obligatorio. Si es una prestación obligatoria de servicios creo que no se acoge a un contrato de trabajo", explica el presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja, Pedro Vidal.

Además, considera que induce a error el término "prestación de carácter obligatorio", pues no responde a un contrato de auxilio sanitario como en el primer estado de alarma, que además era de carácter voluntario. "Esta figura de prestación se la inventaron con el primer estado de alarma, pero aquí hay un problema y es que no hay profesionales suficientes y tampoco pueden estar pendiente de un alumno en prácticas", expone Vidal y relata el "grave" problema de los alumnos.

"Muchos no han hecho prácticas por la situación y que ahora los requieran de forma obligatoria, es un disparate", asegura. "En la vez anterior dijeron que los iban a supervisar y los mandaron solos a la UCI y han estado en primera línea, en las trincheras con enfermos de COVID-19, y esto es un auténtico disparate", añade.

Ayuso sugiere que los estudiantes hagan test antígenos

La Comunidad de Madrid está planteando que los alumnos de Enfermería, de Medicina o de Farmacia de los últimos cursos puedan formarse para hacer test rápidos de antígenos. La presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso ha señalado este jueves que la posibilidad de los estudiantes "pudieran formarse y ya empezar a arrimar el hombro en la pandemia porque son personas cualificadas que pueden hacerlo perfectamente".

"De esta manera, podríamos descongestionar la primaria o los hospitales, a la hora de hacer algo tan sencillo como un test de antígenos", ha añadido. Estos test son mucho más sencillos de realizar que las PCR y utilizan tecnologías más rápidas que permiten obtener resultados, en algunos casos en apenas 15 minutos.

Este tipo de pruebas tiene además un coste muy inferior a las PCR, y aunque debe ser también realizada por personal sanitario no necesita laboratorio ni una instrumentación especial, ya que la muestra se extrae también con un bastoncillo al que se añaden unas gotas de reactivo, por lo que podrían hacerlo los estudiantes.

Voluntarios en Cataluña, País Vasco y Cantabria

Con el nuevo estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la contratación masiva y excepcional de residentes y licenciados en Medicina para reforzar las plantillas de los hospitales. Así, el decreto habilita a las comunidades autónomas para contratar a estudiantes que estén en el último curso del grado para arrimar el hombro en los hospitales. País Vasco o Cantabria son algunas que ya lo están haciendo y destacan especialmente los voluntarios rastreadores para supervisar la sintomatología de los contactos contagiados.

Otras comunidades como Cataluña, han reactivado de nuevo la posibilidad de contratar a estudiantes para reforzar el número de personal sanitario disponible para hacer frente a la segunda ola, pero siempre de carácter voluntario.