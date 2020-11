Bildu se suma a ERC y no presentará enmiendas a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno

Ni Bildu ni Esquerra presentarán enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Gobierno. La portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha dicho que apoyará la próxima semana la tramitación de las nuevas cuentas del Gobierno ante la "receptividad" y "buena disposición" del Ejecutivo a atender sus propuestas y alcanzar un acuerdo con ellos para aprobar los Presupuestos de 2021.

Aizpurua ha explicado que tras la reunión de este jueves con la ministra María Jesús Montero y el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, "las conversaciones están avanzando en la buena dirección". "Esta receptividad nos permite que podamos seguir dialogando", ha dicho. "Se juega la legislatura y el rumbo del Estado en los próximos años", ha señalado, asegurando que "es momento de actuar con responsabilidad", de "aprovechar la ventana de oportunidad que se abre" y de "impulsar políticas progresistas valientes". "Hay dos opciones claras: Si quiere hacer política de izquierdas y democratizar el Estado, los números dan. Si quiere jugar a geometría variable y quiere mirar a Ciudadanos le auguramos poco recorrido", ha dicho.

ERC: " No nos podemos permitir el 'no a todo'"

Tampoco ERC pedirá la devolución de las cuentas. Los republicanos han confirmado, a través de un comunicado, que no presentarán enmienda a la totalidad al entender que "en un momento social y económico muy delicado" bloquear los Presupuestos sería una grave irresponsabilidad. "No nos podemos permitir el 'no a todo'. Seguramente es la posición más fácil, pero no la que necesita la ciudadanía de Catalunya, nuestras empresas y nuestro tejido social", explica el partido en una referencia velada a JxCat.

El grupo liderado en el Congreso por Gabriel Rufián advierte sin embargo de que la propuesta de presupuestos “debe mejorar” y no confirma aún su futuro apoyo: "Hoy estamos muy lejos de poder apoyarlos. Hoy simplemente lo que hacemos es no bloquear su tramitación, y debe ser el Gobierno quien busque sus apoyos para acabarlos aprobando".

El Presupuesto llega al Congreso

El plazo para registrar en el Congreso enmiendas de totalidad contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 acaba a las 14 horas de este viernes y, a falta de concretar cuántas se presentarán, el Gobierno de coalición ya se ha asegurado una mayoría suficiente para derrotarlas en el Pleno de la próxima semana, primer examen parlamentario a las cuentas.

Vox ya anunció la presentación este viernes de una enmienda a la totalidad y se da por hecho que también lo hará el PP y posiblemente sus socios electorales en Navarra (UPN) y Asturias (Foro), así como Coalición Canaria (CC), que en esta negociación se ha distanciado del Ejecutivo al considerar que no se cumplen los compromisos con Canarias.

También han avanzado su intención de pedir la devolución del proyecto lo cuatro diputados de Junts afines al expresidente catalán Carles Puigdemont y el representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego.

Las enmiendas se votarán el jueves, 12 de noviembre

La votación de esas enmiendas está prevista para el próximo jueves, 12 de noviembre, pero el Gobierno no necesita mayorías cualificadas y le basta con sumar votos suficientes para rechazar los apoyos a las enmiendas a la totalidad que se presenten, que se votan de una tacada ya que todas persiguen lo mismo: la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno.

De momento, las formaciones que han anunciado enmienda de totalidad suman 149 votos, por debajo de los 155 diputados de PSOE y Unidas Podemos. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en enero de 2019, cuando los Presupuestos Generales que el Gobierno del PSOE había pactado con Podemos fueron tumbados por la oposición en la primera votación, ahora los dos socios tienen asegurada una mayoría absoluta para salvar ese trance.