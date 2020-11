El médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, ha desvelado que el cuadro de abstinencia que padece actualmente el astro argentino se debe a "los consumos que tuvo durante toda su vida" y no a uno "puntual", y ha asegurado que permanecerá en el hospital de la ciudad de La Plata, donde fue intervenido de un hematoma en el cerebro, al menos hasta el lunes.

Maradona, actual técnico de Gimnasia y Esgrima, fue ingresado este lunes en una clínica de la ciudad de La Plata, sin relación con el coronavirus y sí con que está "anémico y deshidratado" por una propensión relacionada con el bypass gástrico al que se sometió en 2005.

Al día siguiente, el '10' tuvo que someterse a una operación por un hematoma en el cerebro, y ya el viernes, Luque confirmaba que seguiría ingresado para tratar "un cuadro de abstinencia" que había aparecido durante todo el proceso.

"La abstinencia se debe, principalmente, a consumos que él tuvo durante toda su vida. Nosotros no la definimos puntualmente a una determinada sustancia o bebida, nosotros vemos una reacción de sudoración, de ira en un momento, y la catalogamos como eso. Es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. En base a eso, lo tratamos, no lo dejamos ir. Diego no estaba muy de acuerdo, nosotros insistimos. Ahora lo vemos muy bien", apuntó Luque ante los medios de comunicación a la salida de la clínica.

Además, el galeno confirmó que todos los familiares del campeón del mundo de 1986 están de acuerdo con el tratamiento. "La familia se está alineando, todos estamos de acuerdo y para todos está claro que el objetivo principal es la mejoría de Diego. Todos empezamos a tirar para el mismo lado, es muy favorable y ha que destacarlo", dijo. "Si en algo estamos todos de acuerdo es que hay que darle lo mejor. Es una oportunidad muy importante para hacer lo que todos queremos, que es que Diego mejore", continuó.

Por otra parte, explicó que Maradona está cursando "un buen postoperatorio". "Su evolución neurológica es muy buena. Se le aplicaron fármacos endovenosos de sedación, a los que respondió muy bien, por lo que se decidió bajar esa sedación. Notamos una respuesta neurológica muy buena. El próximo paso es ver si Diego se encuentra estable con esos fármacos en vía oral. Él ya está despierto, pero sigue con esa sedación inicial endovenosa que lleva un tiempito que el cuerpo elimine", manifestó.

Ahora, la idea es que se quede en el hospital "hasta que finalice este proceso". "Hasta el lunes seguro, luego se verá según su evolución. Es una decisión conjunta con la gente de terapia, que es la que realmente lleva este tratamiento", concluyó.