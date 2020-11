Pedja Mijatovic: "Debería haber sido sincero consigo mismo y haberle dicho a Zidane que no está para aportar"

El Real Madrid no cuajó un buen partido en Mestalla y las decisiones de Zinedine Zidane antes de comenzar el partido han sido objeto de debate en 'Carrusel Deportivo' y en las redes sociales.

El francés, antes del parón de selecciones, decidió dar descanso a Ferland Mendy y a Toni Kroos para dar entrada a Marcelo y a Isco Alarcón. Dos decisiones unidas a las bajas por COVID de Casemiro y Hazard y a la lesión de Dani Carvajal, de los futbolistas teóricos titulares del conjunto blanco.

Pedja Mijatovic, héroe del gol de la séptima Copa de Europa, analizó en 'Carrusel Deportivo' la titularidad de Isco Alarcón, en un día en el que faltaba un jugador tan importante en el centro del campo del Real Madrid como Casemiro.

"Jugadores como Isco, con tanta trayectoria e importancia, no olvidemos que es un jugador que siempre me ha gustado, pero a parte de eso, los jugadores tienen que corregir a los entrenadores. Si tú no me pones en una posición en la que no puedo aportar algo positivo a mi equipo, prefiero que pongas a un compañero. Los jugadores saben bien en qué condiciones físicas están y lo que pueden dar en cada posición. Isco quizás no ha sido muy sincero consigo mismo, pero en estas condiciones tienes que decirle al entrenador, yo quiero jugar pero en esta posición no aporto nada", opinó.