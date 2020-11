El 'rey' de Instagram tiene 88 años

¿Se puede ser sexi a los 88 años? El gallego Andrés García Carro no tiene ninguna duda de que sí, y lo demuestra en su Instagram cada día con poses y modelos que hacen las delicias de sus más de 7.000 seguidores. Su perfil en esta red social es 'The spanish king'. Regresó a España en los años 80 después de décadas trabajando en Argentina y Uruguay y ahora disfruta mostrando a sus seguidores fotografías vestido elegantemente, de sport, tomando el sol, en la compra... y siempre luciendo moreno y ropa atrevida.

Ver esta publicación en Instagram good things are coming #staytuned Una publicación compartida de THE SPANISH KING (@thespanishking_) el 27 Ago, 2020 a las 5:07 PDT

"Ahora que empiezo a ser un personaje más conocido estoy mas expuesto, pero a mi edad, la verdad, es que me importa más bien poco lo que digan los jóvenes", aseguraba Andrés en una entrevista en La Voz de Galicia en octubre. Y la opinión de los jóvenes no deber ser mala cuando el cantante C. Tangana le ha fichado para un videoclip. "La experiencia fue sensacional, espero volver a trabajar con ellos", dice en la entrevista del diario gallego.

Andrés no tiene vergüenza de posar sin camiseta y mostrar ropa moderna y juvenil, y dice que él es su propio estilista, sin recibir ayuda de nadie. "Fumar es un placer genial, sensual...", Andrés usa la letra de la mítica canción de Sara Montiel para mostrarse en una foto fumando en pipa, elegante. Pero si avanzas en sus fotos se le puede ver en modo deportivo en un pinar, luciendo vientre plano... y un sinfín de imágenes más, entre otras, varias en las que se le ve vestido con la camiseta de un equipo de la tercera división francesa de la que es imagen. "Se llama Red Star y es muy similar al Rayo Vallecano", explica en La Voz de Galicia.

Ver esta publicación en Instagram summer is coming Una publicación compartida de THE SPANISH KING (@thespanishking_) el 25 May, 2020 a las 12:27 PDT

El perfil en Instagram de Andrés recuerda al del millonario italiano Gianluca Vacchi, otra sensación en la red social de imágenes, en la que se le ve en sus lujosas propiedades bailando en compañía de mujeres. Vacchi tiene 53 años y aún muchos más por delante para alcanzar el récord de Andrés García Carro de ser el rey de Instagram más longevo.