Las 3 razones por las que el presidente de la Sociedad de Vacunología sí se pondría la nueva vacuna de Pfizer

El epidemiólogo Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, ha destacado en Hora 14, con José Antonio Marcos, que lo que demuestra el esperanzador anuncio de Pfizer es que, con la fase 3 del ensayo clínico a punto de culminar, "el perfil de seguridad está contrastado".

García Rojas ha reconocido que aún hay dudas en lo que se refiere a la logística, porque ha de conservarse a 80 grados bajo cero, pero no ha dudado en reconocer que "estamos ante una magnífica noticia" porque, además, "el perfil de eficacia es muy superior al esperado", por lo que el horizonte que se abre es muy positivo.

El epidemiólogo ha recordado además que, aunque para el último elemento de caracterización de la vacuna se ha llevado a cabo un estudio con 94 personas, en realidad la vacuna se ha probado en más de 40.000. Ahora la incógnita es saber el tiempo de inmunidad que puede garantizar la vacuna, pero la buena noticia es que "con dos dosis se consigue eficacia bastante elevada".

García Rojas ha asegurado que, según los resultados presentados por Pfizer y BionTech, "no hay efectos secundarios de relevancia". Preguntado por si él mismo se pondría la vacuna, de hecho, no alberga ninguna duda: "¡Yo sí me la pondría, sin lugar a dudas! Y además es que debo ponérmela porque reúno tres criterios importantes: soy sanitario, soy hipertenso y tengo más de 60 años".