Roberto Martínez espera poder contar con Eden Hazard en esta misma ventana de partidos de selecciones

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, mantiene la esperanza de que Eden Hazard pueda incorporarse a la concentración de los 'Diablos Rojos' superada su cuarentena por coronavirus para jugar contra Dinamarca el 18 de noviembre.

"Vamos a seguir pensando que será posible que pueda estar disponible para uno de los partidos", declaró este martes el técnico español, en la víspera de que Bélgica reciba en partido amistoso a Suiza antes de medirse el 15 de este mes contra Inglaterra y el 18 contra Dinamarca en el marco de la Liga de Naciones.

Martínez, que desde hace un año no ha podido alinear a su capitán, señaló que siguiendo el protocolo de la UEFA sería "posible" que el jugador del Real Madrid llegara al tercero de los tres partidos, que se disputarán en Bélgica, pero evitó hacer estimaciones sobre las probabilidades. "Imposible dar un porcentaje (...). Ese virus tiene períodos que difieren mucho, de 7 a 15 días", dijo.

Capitán de Bélgica y estrella del Real Madrid, Hazard no se ha enfundado la camiseta de los Diablos Rojos desde el 19 de noviembre de 2019 contra Chipre (6-1). El futbolista, de 29 años, ha vivido en 2020 un año plagado de lesiones al que se sumó el paró futbolístico durante la primera oleada de coronavirus la pasada primavera europea y, por último, su reciente positivo por covid-19.

En septiembre, tras salir de una lesión, Hazard fue convocado con Bélgica, aunque no llegó a jugar ningún minuto. Martínez explicó entonces que, tras ocho meses sin concentraciones de la selección, creía importante que su capitán estuviera en el reencuentro del combinado nacional.

En su comparecencia de este martes, Martínez agregó que, antes del contagio, le gustó ver a Hazard ya recuperado y jugando los últimos tres partidos con el Real Madrid, en los que le notó "feliz" y "libre".

"Todos queríamos verle aquí", dijo el seleccionador, quien añadió que la mala suerte de una infección de coronavirus como la de Hazard está a la orden del día y que lo importante es que "no hay nada que temer de su positivo: es asintomático y se encuentra bien". "El positivo es decepcionante, pero no anormal en el mundo en el que vivimos. Ya no es noticia", destacó.

En la misma sala de prensa, preguntado también por Hazard, su compañero Jan Vertonghen señaló que "es normal que haya incertidumbre" ante la ausencia de una de las grandes estrellas belgas, junto con Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku o Thibaut Courtois. "Eden es un caso especial con las lesiones y el coronavirus ahora. Pero él conoce el equipo y el equipo le conoce muy bien (...) y estoy seguro de que va a volver a su nivel", añadió.