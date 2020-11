Salvador Illa asegura que España tendrá las primeras vacunas de Pfizer a inicios de 2021

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que España tendrá las primeras vacunas desarrolladas por el gigante farmacéutico Pfizer a principios de 2021. España recibiría inicialmente "20 millones de dosis de vacunas", suficiente para "inmunizar a 10 millones de personas", ha explicado Illa en una entrevista en TVE. El ministro ha explicado que la vacunación será gratuita. "Si todo va bien, yo creo que a principios de enero, con esta y otras vacunas podremos empezar una fase de vacunación, y calculamos que alrededor del mes de mayo podremos tener un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada. Se van a distribuir equitativamente en la UE en proporción a población de cada estado miembro".

"Esperamos que esta semana o la próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer, estaremos pendientes de los términos en los que se firmen estos contratos, pero calculamos que de Pfizer al rededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna a doble dosis, por tanto, podría inmunizar a 10 millones de personas", ha explicado el ministro.

Vacuna gratuita

Illa ha asegurado que no descarta que haya que hacer la vacuna contra la COVID-19 obligatoria, aunque tiene confianza en la ciudadanía: "Creo que la ciudadanía va a reaccionar bien, no creo que haga falta hacer la vacuna obligatoria, es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta, sinceramente. Yo creo que la ciudadanía entiende que la forma de acabar con una pandemia es justamente con la vacunación; así se ha acabado históricamente con enfermedades infecciosas y esta también se va a acabar de esta forma".

El responsable de Sanidad ha explicado que las vacunas contra la COVID serán administradas gratuitamente "a través del Sistema Nacional de Salud y serán administradas según los criterios que fijen los expertos".

La empresa farmacéutica Pfizer anunció el lunes que, según los datos iniciales del estudio, su vacuna experimental contra el COVID-19 es efectiva en más de un 90% de los casos, lo cual supone un gran avance en la lucha contra la pandemia.