"Es frustrante y decepcionante": el llamamiento de Amunike ante cómo le ignoran los equipos

Emmanuel Amunike, en una entrevista ofrecida a la BBC Sport África, ha asegurado que su experiencia a la hora de encontrar oportunidades como entrenador en España, no está siendo fácil. "Es frustrante y decepcionante que después de haber jugado aquí y haberme formado como entrenador en España, los africanos no seamos considerados para poder entrenar en el país", con estas palabras el exjugador del FC Barcelona ha mostrado su indignación ante la falta de interés en él por parte de los equipos.

Ganar el Campeonato del Mundo en Chile con la selección sub-17 nigeriana le dio el impulso para atreverse a irse a España y buscar trabajo como entrenador, pero por el momento, eso aún no se ha hecho realidad. Amunike aseguró que lo ha intentado "en distintas ligas", sin embargo, "pasaban mis solicitudes por alto y nunca me citaron para ninguna entrevista".

Lo más lejos que ha llegado en este proceso de búsqueda de un nuevo equipo al que entrenar ha sido en Segunda con "un equipo que se interesó bastante por mí a través de un agente, pero aunque jugué en España, me haya formado aquí y haya ganado el Mundial, no fue suficiente para que confiaran en mí". Con mucho pesar por la falta de confianza en él después de su trayectoria profesional como futbolista, Amunike insistió en que sigue "disponible" y que continúa centrado en quedarse en España "porque es donde vivo con mi familia".

El llamamiento que el ex del Barça hizo a todos los equipos fue: "Solo puedo seguir llamando a diferentes puertas de manera educada y pensando en positivo, en que un día se me abrirán. No quiero un papel simbólico, quiero igualdad de oportunidades con el resto de entrenadores. El próximo trabajo podría surgir en España o en otro lugar. Solo puedo seguir siendo optimista y que el objetivo de entrenar en España se cumpla", añadió Amunike con una actitud positiva lejos de caer en el desánimo y rendirse.

Todos los comienzos son duros y, como en todas las carreras, "necesitas un primer trabajo para adquirir experiencia y empezar desde algún sitio". Amunike contó su experiencia en África para demostrar de lo que él mismo aseguró que es capaz de hacer: "He gestionado a nivel juvenil e internacional en África y también en clubes, pero no me quiero limitar a pensar en África todo el tiempo. Si eres bueno para jugar en Europa también tienes que creer que eres lo suficientemente bueno para entrenar en Europa".