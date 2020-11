El Barça quiere ser la Disney del fútbol

El Fútbol Club Barcelona quiere abrirse paso en el mundo de la ficción, creen que es algo que tiene recorrido, algo que les puede reportar mucho dinero y que puede ayudar a expandir aun más la imagen del club por el mundo. Algunos ejecutivos del Barcelona se han reunido ya con ejecutivos de Hollywood. Ningún club lo hace y el Barça tiene historia suficiente para desarrollarlo.

Todo viene de un acuerdo que Josep María Bartomeu cerró con varias empresas americanas, aunque cabe destacar que el tema no está del todo cerrado. Debe aprobarlo la siguiente Junta Directiva y, además, los americanos tienen el borrador pero no lo han presentado. No obstante, para cuadrar el ejercicio económico, Bartomeu ya incluyó los beneficios en los presupuestos del club.

Este acuerdo implicaría a cuatro áreas del equipo catalán: Barça Studios, Barça Academias, las tiendas del Barcelona y Barça Innovation Hub. Por dicho acuerdo, el grupo americano pagaría 100 millones de euros y destinaría 100 millones más a desarrollar el negocio. A cambio comparten propiedad pero el Barça tiene más del 50%. Los azulgranas decidieron hacerlo así porque necesitan capital y no tienen experiencia en este sector.