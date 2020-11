No progresa con toda la celeridad deseada la fractura de húmero del piloto español de Moto GP Marc Márquez. El vigente campéon del mundo atraviesa una rehabilitación lenta tras haber sido intervenido en dos ocasiones. El accidente, producido el pasado 19 de julio, ya le ha obligado a decir 'adiós' a toda la temporada 2020 y podría seguir trayendo quebraderos de cabeza en 2021.

La Gazzetta dello Sport habla de una tercera operación sobre la mesa para el corredor de Honda. Esta nueva cirugía, que contaría con la recomendación de expertos de EEUU y Austria, provocaría un nuevo retraso en su recuperación, incorporándose un nuevo periodo de baja que rondaría los seis meses.

Corren días de reflexión para Marc Márquez. El de Cervera ya anunció esta semana la imposibilidad de regresar a las pistas este curso, del que solamente restan dos citas, a pesar de sus primeras intenciones. Ahora, un hipotético tercer paso por el quirófano que le haría perderse parte del próximo campeonato le obliga a tomar una decisión cuanto antes para no alargar más su calvario.

De confirmarse, Honda debería sondear un nuevo sustituto para el mayor de los hermanos Márquez. Quien suena con más fuerza para ese puesto en el aire es Andrea Dovizioso, que también ha sido preguntado por esa posibilidad. "Estoy libre y esto es el deporte de motor, pero no quiere decir que iría si me llamasen, lo pensaría en función de lo que me propusiesen y decidiría", alegó al respecto el italiano a pesar del "año sabático" que tenía pensado tomarse, aunque sincerándose añadió: "Que Marc no esté en 2021 creo que es casi imposible".